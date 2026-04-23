Senior konsult inom Modern Device Management
2026-04-23
Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik - från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner - alltid med människan i centrum.För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vill du vara med och sätta riktningen för framtidens MDM-miljö? Vi söker nu en erfaren och självgående konsult som vill ta en nyckelroll i arbetet med att vidareutveckla och strategiskt forma en större organisations Modern Device Management miljö. Uppdraget är på plats hos vår kund i Gävle, med start omgående. Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Dina arbetsuppgifterI rollen kommer du att arbeta både strategiskt och operativt med fokus på organisationens MDM och Intune plattform.
Exempel på uppgifter:
Analysera nuläget i befintlig MDM-/Intune miljö, inklusive teknisk felsökning
Ta fram målbild, strategi för önskat framtida läge samt en genomförandeplan
Genomlysa, prioritera och hantera inkomna ärenden inom området
Leda och samordna arbetet inom teamet samt bidra med teknisk rådgivning
Säkerställa att lösningarna är skalbara, säkra och följer moderna säkerhetsprinciper
Din profilVi söker dig som har gedigen teknisk erfarenhet inom Modern Device Management och som är van att arbeta strukturerat i komplexa IT miljöer. Du har lätt för att sätta dig in i befintliga lösningar, identifiera förbättringsområden och omsätta behov till konkreta förslag och arbetsplaner. Du trivs med att arbeta självständigt, men i nära samverkan med interna specialister och andra berörda funktioner. Publiceringsdatum2026-04-23Kvalifikationer
Minst 5-10 års erfarenhet inom Modern Management / Mobile Device Management
Mycket god erfarenhet av Microsoft Intune och modern klienthantering
Erfarenhet av Zero Trust principer, Zero Touch lösningar, RBAC och Microsoft Entra
Dokumenterad erfarenhet av strategiskt arbete inom MDM i en större och komplex organisation
Praktisk erfarenhet av konfigurering och felsökning i Microsoft 365, Intune och på enhetsnivå(iOS, iPadOS, Android)
Förmåga att leda och samordna arbete inom ett team
Meriterande
Erfarenhet av Samsung Knox och Apple Business Manager
Tidigare arbete i offentlig verksamhet eller andra reglerade miljöer
Erfarenhet av förändrings eller förbättringsarbete kopplat till klientplattformar och säkerhet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuderPå Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
803 11 GÄVLE Kontakt
Talent Acquisition Recruiter
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com +46734159378 Jobbnummer
9872633