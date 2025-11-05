Senior Key Account Manager till Aarikka
Aarikka är ett familjeägt finskt designföretag, grundat 1954 och en del av Martinex Group sedan 2017. Företaget är känt för sitt tidlösa hantverk, hållbara produktion och starka designidentitet. I dag erbjuder Aarikka ett brett sortiment av smycken, inredningsdetaljer, mode och livsstilsprodukter - samtliga träprodukter är tillverkade med stolthet i Finland. Läs mer på aarikka.com.
Vi söker nu en Senior Key Account Manager som vill etablera och utveckla Aarikkas närvaro på den skandinaviska marknaden. Det här är en unik möjlighet att bli en del av ett familjärt och kreativt företag med starka värderingar och höga tillväxtambitioner. Du kommer att ha en nyckelroll i framgången för ett av Finlands mest välkända designvarumärken.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att utveckla och genomföra Aarikkas affärsstrategi i Sverige, Danmark och Norge. Du arbetar strategiskt för att identifiera nya affärsmöjligheter, etablera samarbeten med ledande återförsäljare och e-handelsaktörer samt stärka Aarikkas varumärkesposition.
Ditt uppdrag är att utveckla Aarikkas försäljningsstrategi och driva en hållbar försäljningstillväxt under de kommande åren. Du rapporterar till Sales Director i Finland och arbetar självständigt från ditt hemmakontor i Sverige. Regelbundna resor inom Skandinavien ingår i arbetsuppgifterna.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Bygga upp och utveckla Aarikkas kundbas i Sverige, Norge och Danmark
• Identifiera och etablera samarbeten med nyckelaktörer inom retail och e-handel
• Driva försäljningstillväxt och stärka varumärkeskännedom
• Förhandla kommersiella avtal och prissättning
• Ansvara för offerter, prognoser och årliga försäljningsplaner
• Samarbeta nära kollegor i Finland för att säkerställa effektiva processer och framgångsrik marknadsetablering
• 5-10 års erfarenhet av B2B-försäljning inom design, mode, inredning eller livsstilsprodukter
• Dokumenterad framgång som Key Account Manager eller liknande roll
• God förståelse för retail- och e-handelskanaler i Skandinavien
• Etablerat nätverk inom relevanta kundsegment
• Flytande svenska och engelska (kunskaper i finska eller andra nordiska språk är meriterande)
• Mycket goda kunskaper i PowerPoint och Excel
• Möjlighet att resa inom Norden
Som person är du självgående, resultatinriktad och trivs i en entreprenöriell miljö där du får kombinera strategi med praktiskt säljarbete. Du tar ansvar för dina resultat och bygger långsiktiga, förtroendefulla kundrelationer.
Vi erbjuder
Aarikka förenar kvalitet, hantverk, mod och hållbarhet - och skapar tidlös design som sprider glädje och karaktär i vardagen. Här blir du en del av ett team som värdesätter kreativitet, samarbete och autenticitet, samtidigt som du får friheten att forma din roll och påverka företagets tillväxt i Skandinavien.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Aarikka med rekryterings- och searchföretaget Spritter. Ansök med ditt CV på engelska via www.spritter.se.
Vi går igenom ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För mer information om tjänsten, kontakta rekryteringskonsult Gabriella Christiansen på 070-090 59 58 eller gabriella@spritter.se
