Senior Kalkylator
Om rollen
Vi erbjuder dig möjligheten att använde din erfarenhet som kalkylator för att arbeta med en bred variation av projekt i en kundnära och utvecklande roll! Vi söker därför dig som har erfarenhet som kalkylator i infrastrukturprojekt som konsult eller entreprenör och som trivas med att vara en nyckelperson som driver och samordnar dina leveranser sjävständigt. Om du är vår nya Senior Kalkylator - klicka på knappen "I'm Interested"
Du kommer att tillhöra vår enhet Project Management Infrastructur som är en del av vårt globala affärsområde Transport. Du kommer att få ett stort inflytande och ansvar i att utveckla vår kalkylverksamhet. Vi har idag en enhet i Stockholm men vi kan se Göteborg eller Uppsala som en alternativ placeringsort för dig.
Vi genomför uppdrag hos privata och offentliga beställare. Vi jobbar i alla projektskeden från tidiga utredningsskeden till produktionsskeden, som specialister i en beställarroll eller i vår projekterande verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att:
sälja- och marknadsföra kalkylarbeten
genomföra kostnadskalkyler för små och stora anläggningsprojekt
utveckla arbetssätt
stötta och coacha juniora kollegor
kvalitétssäkring av teamets kalkylleveranser
Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att är du en lagspelare och problemlösare med god analytisk förmåga. Du brinner för att leverera goda resultat och driver frågor framåt genom affärsmässighet, noggrannhet och engagemang.
Vi söker dig som har:
en teknisk universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120 p), eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
produktionserfarenhet
flerårig erfarenhet av att arbeta med kostnadskalkyler anläggning
god kompetens inom allmänna bestämmelser och kontraktsformer såsom MER, AB, ABT och ABK
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av:
väg - och/eller järnvägskalkyler för miljardprojekt
3D-kalkyler
successivkalkyl
klimatkalkyler
För den här tjänsten gäller Placeringsort: Stockholm, Göteborg eller Uppsala
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Intervjuer kommer att genomföras löpande. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
