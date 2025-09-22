Senior IT-tekniker till Bold Printing
2025-09-22
Bold Printing i Stockholm söker en senior IT-tekniker med erfarenhet av IT-drift i produktionsmiljö. Du får arbeta med drift, underhåll och utveckling av vår IT-miljö, med fokus på nätverk, servrar, säkerhet och automatisering i en modern grafisk verksamhet.
Om oss:Bold Printing ingår i Bonnier News-koncernen tillsammans med tryckerierna Bold Printing Stockholm, Bold Printing Malmö, Bold Printing Mitt och Bold Printing Jönköping. Vår anläggning i Stockholm har cirka 110 medarbetare.
Om rollen:Rollen som senior IT-tekniker innebär ett övergripande ansvar för att säkra, underhålla, övervaka och utveckla IT-miljön i en grafisk produktionsmiljö. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt för att säkerställa driftsäkerhet, produktivitet och digital utveckling, med särskild hänsyn till system som stödjer en automatiserad process.
Dina främsta arbetsuppgifterna är
- Drift, underhåll och felsökning av servrar och arbetsstationer (Windows/macOS/Linux)
- Drift, underhåll och felsökning av nätverk (brandväggar, switchar och policies)
- Hantering av produktionsspecifika system, Systemövervakning och logghantering
- Säkerhets- och backup-strategier
- Automatisering av arbetsflöden i tryck- och process-miljöer
- Teknisk support och rådgivning till både produktion och kontor
- Medverka i och leda IT-relaterade projekt, uppgraderingar och migreringar
- Integration mellan affärssystem (t.ex. ERP) och produktionssystem
Vem är du?Vi söker dig som är strukturerad och lösningsorienterad, arbetar självständigt men har lätt för samarbete. Du är kommunikativ och pedagogisk i kontakten med användare, har förmåga att prioritera flera uppgifter samtidigt och brinner för teknik och digitalisering i en traditionell industri.Publiceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning inom IT, teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
- Minst 5 års erfarenhet av IT-drift i produktionsmiljö
- God kunskap inom nätverk (TCP/IP, VLAN, brandväggar)
- Erfarenhet av Windows Server, Active Directory och GPO
- Erfarenhet av switchar och brandväggar
- Erfarenhet av lagringslösningar (NAS/SAN)
- Erfarenhet av backup- och återställningssystem
- Erfarenhet av klienthantering
Meriterande
- Bred erfarenhet av även äldre operativsystem och styrsystem
- Erfarenhet av övervakningssystem och logghantering
- Erfarenhet av automatisering
- Kännedom om produktionssystem inom grafisk industri (t.ex. Kodak Prinergy)
- Automatisering via skript (t.ex. PowerShell, Bash)
- Erfarenhet av molntjänster (Azure, M365)
- Kunskap om ITIL-ramverk
Övrig information:Tjänsten är en tillsvidareanställning som börjar med en 6 månaders provanställning.
Du kommer att tillhöra BPS IT. Du rapporterar till teknisk chef och tillsammans sitter vi på Esbogatan 11, Akalla/Kista.
Kontaktperson: Björn Dahlberg, Bjorn.dahlberg@bonniernews.se
För att få reda på mer om vår rekryteringsprocess, klicka här!
Som Nordens största medieföretag, med verksamhet i 13 länder, hjälper vi medborgare och organisationer att fungera i ett demokratiskt samhälle. Våra journalister rapporterar, granskar och berättar om vår tids frågor. Vi inspirerar och skapar affärer genom möten, produkter och tjänster. Alla vi som jobbar här, från journalisten i norr till techutvecklaren i söder, bidrar med olika perspektiv för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag och föra det fria ordet framåt. Tillsammans.
Med varumärken som Dagens Nyheter, Expressen och Dagens industri når vi miljoner läsare och användare varje dag. Genom Bonnier News Locals många titlar har vi även ett stort lokalt engagemang över hela landet - från Sydsvenskan i Skåne till Östersunds-Posten i Jämtland. Förutom detta ger vi också ut branschspecifika tidningar såsom Dagens Media, Resumé, Dagens medicin och Fastighetsnytt, och även en rad livsstilsmagasin som Damernas Värld, Sköna Hem, Teknikens Värld och Allt om Mat.
Vi har också en betydande logistik och distributionsverksamhet som vi samlar inom ramen för Bonway. Under 2024 kommer vi att nå närmare en tredjedel av alla hushåll i Sverige.
Vi hoppas att även du vill bidra till detta!
