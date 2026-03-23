Senior It-supporttekniker | Göteborg | Experis
2026-03-23
Är du en erfaren IT-supporttekniker som trivs i en kontorsnära, varierad och verksamhetsnära miljö?
I den här rollen får du möjlighet att kliva in i en central funktion där du arbetar nära användarna hos en av våra kunder! Du blir den som ser till att tekniken fungerar smidigt i deras dagliga arbete och att IT-miljön håller hög kvalitet!
Om rollen
I rollen arbetar du både med förstalinje- och andralinjesupport och fungerar som en trygg kontaktpunkt för användare i deras dagliga IT-miljö. Du hanterar frågor som rör allt från Windows-datorer och iOS-baserade mobiltelefoner till skrivare, mötesrumsteknik och videokonferenssystem.
Arbetet är både praktiskt och varierat där du tar ansvar för hela kedjan: installation av ny utrustning, konfigurering utifrån verksamhetens behov, noggrann felsökning och löpande uppdateringar för att säkerställa en stabil IT-miljö.
Utöver detta ingår även administration av användarkonton, behörigheter och systemrelaterade inställningar, vilket gör att du får en bred roll som kombinerar tekniskt kompetens med struktur och service. Här blir du en viktig resurs som ser till att användarna kan arbeta effektivt - varje dag!
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet av IT-support, gärna i en större eller offentlig organisation
Mycket god kunskap inom Windows 10/11 och Microsoft 365
Erfarenhet av iOS-enheter, skrivare och videokonferenssystem
Erfarenhet av hårdvaruhantering och klientadministration
Förmåga att arbeta strukturerat, serviceinriktat och självständigt
Vem är du?
Vi tror att du är en flexibel och ansvarstagande person med ett genuint teknikintresse. Noggrannhet och serviceanda är dina ledord, och du tycker om att kommunicera med människor i alla lägen. Det viktigaste för oss är att du bär med dig en positiv inställning, driv och vilja att utvecklas!
Vi erbjuder dig
Starka varumärken och global räckvidd
Du blir en del av en global organisation med Experis som ledande varumärke inom IT. Det ger dig trygghet, internationella nätverk och möjlighet att arbeta med några av Sveriges och världens mest spännande företag.
Starka partnerskap
Experis är Advanced Partner till AWS och även launch partner till AWS European Sovereign Cloud.
Spännande och varierande affärer
Du får arbeta med komplexa IT-lösningar, projektleveranser och konsultaffärer. Rollen innebär strategisk försäljning och nära samarbete med kunder i deras digitala transformation.
Flexibilitet och balans
Vi erbjuder hybridarbete, moderna arbetsverktyg och en kultur som värdesätter balans mellan arbete och privatliv.
Hållbarhet och värderingar
Experis och ManpowerGroup rankas högt globalt för hållbarhetsarbete och etiska affärsprinciper. Du blir en del av ett företag som tar ansvar för människor och samhälle.
Attraktiva förmåner
Konkurrenskraftig lön, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner som gör din vardag enklare.
Praktisk information
Placeringsort: Göteborg.
Omfattning: Heltid.
Arbetstid: Dagtid
Vill du ta nästa steg i din IT-karriär? Välkommen till Experis! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Fabrikstorget 1 (visa karta
)
412 50 GOTHENBURG Arbetsplats
Experis Kontakt
Contact
Vilma Andersson vilma.andersson@se.experis.com Jobbnummer
9814804