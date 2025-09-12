Senior IT-projektledare
Centric Professionals AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-09-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centric Professionals AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Är du redo för nästa steg som IT-projektledare? Här får du chansen att leda komplexa och verksamhetskritiska IT-projekt i en organisation där teknik, säkerhet och samhällsnytta möts. Till ett uppdrag hos en kund i Linköping söker vi en erfaren ledare som kan ta ansvar för hela projektresan, från planering och styrning, till leverans och uppföljning. Vi söker dig som vill vara med och bygga en robust och framtidssäker IT-miljö.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Som Senior IT-projektledare blir du en central spelare i arbetet med att bygga en robust och framtidssäker IT-miljö. Du leder och driver verksamhetskritiska IT-projekt med många intressenter och ansvarar för att leveranserna håller både tidplan, budget och kvalitetskrav. Rollen innebär också att du skapar struktur och förutsättningar för framdrift i komplexa miljöer, samtidigt som du samverkar nära både IT-ledning, verksamheten och externa leverantörer. Med din kombination av strategiskt helhetsperspektiv och teknisk förståelse bidrar du till att driva utvecklingen framåt på ett avgörande sätt.
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg ledare med gedigen erfarenhet av att driva större IT-projekt i komplexa organisationer.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Minst 10 års erfarenhet som projekt- eller programledare inom IT
• Dokumenterad erfarenhet av verksamhetskritiska och komplexa projekt
• Bred teknisk kunskap inom IT-infrastruktur, plattformar, applikationer och arkitektur
• Vana att hantera intressenter på ledningsnivå och driva förhandlingar
• God kännedom om regelverken ISM och KSF2/3
• Svenskt medborgarskap och möjlighet att genomgå säkerhetsprövning
Meriterande:
• Erfarenhet från teknikintensiva och säkerhetskritiska miljöer
• Kunskap om planeringsverktyg för resurs-, tids- och budgethantering
• Möjlighet att tillträda inom kort
Här får du inte bara driva projekt, du blir en del av ett sammanhang där teknik möter samhällsnytta och där din kompetens verkligen gör skillnad. Om du vill arbeta i en miljö som är både professionell och meningsfull, då är detta rätt plats för dig.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande och roliga aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under trevliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, och med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras kollektivavtal med Unionen.
Era Zylfijaj
• 46 734 159 352Era.Zylfijaj@centric.eu Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "189314457". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centric Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://careers.centric.eu/ Arbetsplats
Centric Kontakt
CENTRIC Sweden Era.Zylfijaj@centric.eu +46 734 159 352 Jobbnummer
9505637