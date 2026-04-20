Senior interimchef till internationellt bolag

Northern Skill AB / Ekonomichefsjobb / Örnsköldsvik
2026-04-20


Är du en erfaren ledare som trivs i förändring och vill kliva in där du verkligen gör skillnad från dag ett? Nu söker vi en Senior interimchef till ett spännande uppdrag i ett internationellt bolag.
Det här är ett uppdrag för dig som vill ta ett helhetsansvar, snabbt sätta dig in i verksamheten och bidra med struktur, ledarskap och resultat.
Om Uppdraget
Som senior interimchef har du det övergripande ansvaret för anläggningens drift, resultat och utveckling. Du kliver in i en verksamhet där ditt ledarskap blir avgörande för att säkerställa stabil drift och fortsatt utveckling.
Uppdraget är initialt tidsbegränsat, med goda möjligheter till förlängning eller fortsatt samarbete för rätt person.
Du arbetar både operativt och strategiskt från daglig produktion till budget, personal och förbättringsarbete - och förväntas snabbt ta ägarskap i rollen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden

Säkerställa en stabil och säker drift från dag ett

Leda och utveckla produktionen med fokus på kvalitet och effektivitet

Ansvara för budget, kostnadsuppföljning och resultat

Coacha och stötta organisationen i det dagliga arbetet

Identifiera förbättringsområden och driva förändringsarbete

Säkerställa leveranser enligt plan och uppsatta mål

Hantera dialog med externa parter såsom leverantörer och myndigheter

Agera i krissituationer och säkerställa kontinuitet i verksamheten

Ansvara för bemanning, arbetsmiljö och struktur på siten

Vi söker dig som

Har en teknisk bakgrund, gärna inom process-, kemi- eller tillverkningsindustri

Har flera års erfarenhet av att leda verksamhet inom industri/produktion

Är van att kliva in i nya miljöer och snabbt skapa struktur och förtroende

Har stark affärsförståelse och erfarenhet av resultatansvar

Har god teknisk förståelse och en lösningsorienterad approach

Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska

Som person är du

Trygg i ditt ledarskap och tydlig i din kommunikation

Handlingskraftig och trivs i förändringsmiljöer

Pragmatisk och lösningsorienterad

Relationsskapande och förtroendeingivande

Drivs av att skapa resultat på kort och lång sikt

Det här erbjuder uppdraget

Ett viktigt uppdrag där du får möjlighet att göra skillnad direkt

Stor möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat

Flexibilitet och möjlighet att påverka din egen ersättning

Potential till förlängning eller fortsatt uppdrag för rätt person

Publiceringsdatum
2026-04-20

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen ser vi att du:

Är självständig och tar egna initiativ

Är noggrann, strukturerad och håller deadlines

Trivs i samarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö

Övrig information
Placeringsort: Placeringsort Örnsköldsvik 100% on site.

Tillträde: Så snart som möjligt.

Ansökan Vi som hjälper kunden i denna rekrytering heter Northern Skill. Vi är det personliga rekryteringsföretaget med norrländska som koncernspråk. Har du inte världens snyggaste CV så kan du alltid presentera dig genom fritext hos oss. Antingen
direkt i ansökan, med en kort video - eller varför inte slå en signal?!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-17
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7576782-1954693".

Arbetsgivare
Northern Skill AB (org.nr 559450-6346), https://jobb.northernskill.se
Lasarettsgatan 20 (visa karta)
891 32  ÖRNSKÖLDSVIK

Arbetsplats
Northern Skill

Jobbnummer
9863255

