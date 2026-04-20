Senior interimchef till internationellt bolag
Är du en erfaren ledare som trivs i förändring och vill kliva in där du verkligen gör skillnad från dag ett? Nu söker vi en Senior interimchef till ett spännande uppdrag i ett internationellt bolag.
Det här är ett uppdrag för dig som vill ta ett helhetsansvar, snabbt sätta dig in i verksamheten och bidra med struktur, ledarskap och resultat.
Om Uppdraget
Som senior interimchef har du det övergripande ansvaret för anläggningens drift, resultat och utveckling. Du kliver in i en verksamhet där ditt ledarskap blir avgörande för att säkerställa stabil drift och fortsatt utveckling.
Uppdraget är initialt tidsbegränsat, med goda möjligheter till förlängning eller fortsatt samarbete för rätt person.
Du arbetar både operativt och strategiskt från daglig produktion till budget, personal och förbättringsarbete - och förväntas snabbt ta ägarskap i rollen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Säkerställa en stabil och säker drift från dag ett
Leda och utveckla produktionen med fokus på kvalitet och effektivitet
Ansvara för budget, kostnadsuppföljning och resultat
Coacha och stötta organisationen i det dagliga arbetet
Identifiera förbättringsområden och driva förändringsarbete
Säkerställa leveranser enligt plan och uppsatta mål
Hantera dialog med externa parter såsom leverantörer och myndigheter
Agera i krissituationer och säkerställa kontinuitet i verksamheten
Ansvara för bemanning, arbetsmiljö och struktur på siten
Vi söker dig som
Har en teknisk bakgrund, gärna inom process-, kemi- eller tillverkningsindustri
Har flera års erfarenhet av att leda verksamhet inom industri/produktion
Är van att kliva in i nya miljöer och snabbt skapa struktur och förtroende
Har stark affärsförståelse och erfarenhet av resultatansvar
Har god teknisk förståelse och en lösningsorienterad approach
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Som person är du
Trygg i ditt ledarskap och tydlig i din kommunikation
Handlingskraftig och trivs i förändringsmiljöer
Pragmatisk och lösningsorienterad
Relationsskapande och förtroendeingivande
Drivs av att skapa resultat på kort och lång sikt
Det här erbjuder uppdraget
Ett viktigt uppdrag där du får möjlighet att göra skillnad direkt
Stor möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat
Flexibilitet och möjlighet att påverka din egen ersättning
Potential till förlängning eller fortsatt uppdrag för rätt personPubliceringsdatum2026-04-20Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen ser vi att du:
Är självständig och tar egna initiativ
Är noggrann, strukturerad och håller deadlines
Trivs i samarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljöÖvrig information
Placeringsort: Placeringsort Örnsköldsvik 100% on site.
Tillträde: Så snart som möjligt.
Ansökan Vi som hjälper kunden i denna rekrytering heter Northern Skill. Vi är det personliga rekryteringsföretaget med norrländska som koncernspråk. Har du inte världens snyggaste CV så kan du alltid presentera dig genom fritext hos oss. Antingen
direkt i ansökan, med en kort video - eller varför inte slå en signal?! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Northern Skill AB
https://jobb.northernskill.se
Lasarettsgatan 20
)
891 32 ÖRNSKÖLDSVIK
Northern Skill
