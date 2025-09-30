Senior Integrationskonsult Till Canea
Är du en erfaren integrationskonsult som vill ta ett tydligt ansvar för både tekniska lösningar och kundprojekt? Vill du vara en central del i vårt Professional Services team i Göteborg och axla en drivande roll som teknisk mentor och bidra till att utveckla teamets kompetens? Då kan det här vara rollen för dig!
OM TJÄNSTEN
Som Senior Integrationskonsult kommer man leda integrationsprojekt och arbeta praktiskt med hela DevOps-flödet, från pipelines och testautomatisering till releasehantering, ofta med inslag av utveckling och programmering. Du får möjlighet att påverka både tekniska vägval och interna arbetssätt- och bidra till att forma vårt integrationserbjudande framåt. Som teknisk mentor delar du med dig av din expertis, coachar och stöttar teamet. Din erfarenhet har ett starkt inflytande på både våra tekniska lösningar och affärsmässiga beslut.
Hos oss jobbar du i en dynamisk och engagerad miljö där du gör skillnad, både genom kunduppdrag samt i utvecklingen av vår produkt och arbetsmetoder. Vi värdesätter dina idéer och erfarenheter - tillsammans tar vi CANEA framåt.
Kika på videon för att lära dig mer om CANEA ONE
Du erbjuds
• Work-life balance där du erbjuds frihet under ansvar och flexibilitet.
• Maximalt friskvårdsbidrag på 5000 kr för att främja välbefinnande och hälsa.
• En stimulerande miljö där du får möjlighet att växa och arbeta i team.
• Ett härligt arbetsklimat som präglas av ödmjukhet, prestigelös inställning och vänlighet.
• Arrangerat afterwork en gång i månaden, årliga konferenser och teamdagar.
• Ett fräscht och nyrenoverat kontor vid Stenpiren i Göteborg med utsikt ut mot älven.
Dina arbetsuppgifter
• Samverka med kund och projektteam i allt från mindre uppdrag till större projekt
• Leda och driva integrationsprojekt självständigt mot både nationella och internationella kunder
• Stötta säljorganisationen med teknisk kompetens
• Designa, utveckla och förvalta integrationslösningar
• Ta ansvar för interna utvecklingsinitiativ, inklusive planering och koordinering enligt agila principer
• Bidra till teamets kompetensutveckling och förbättring av arbetssätt
VI SÖKER DIG SOM
• Eftergymnasial utbildning inom IT eller systemutveckling - eller annan relevant bakgrund i kombination med dokumenterad praktisk erfarenhet.
• Minst 3 års erfarenhet som systemutvecklare eller IT-konsult, gärna med fokus på integration.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Djupgående kunskaper i C#, .NET och Microsoft SQL.
• Erfarenhet av att arbeta med integrationslösningar.
Det är meriterande om du har
• Kunskaper i frontend teknik, som JavaScript
• Erfarenhet av AI-relaterade tillämpningar eller tekniker
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och CANEA's önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
CANEA levererar varaktiga resultat genom att kombinera konsulttjänster, IT-lösningar och utbildningar.
Vi lever i en snabbt föränderlig värld där det ständigt ställs nya krav på en organisation. Vår filosofi är att ge företag och verksamheter de strategier, system, arbetssätt och den kompetens som skapar förutsättningar för framgång och säkerställer bästa resultat.
Vi jobbar tillsammans för fortsatt utveckling - av våra kunder, företaget och dig som medarbetare. För om du är väl rustad och trivs i din roll, skapar du också de bästa förutsättningarna för oss och våra kunder. Med utveckling i fokus arbetar vi för att möjliggöra en kreativ miljö för innovation oavsett om det gäller arbetssätt, våra produkter eller tjänster. Vi är prestigelösa och du uppmuntras att komma med idéer och driva dem fram till att de blir förverkligade. Ersättning
