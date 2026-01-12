Senior Handledare för reflekterande team
2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren handledare som leder ett reflekterande team med åtta erfarna chefer. Deltagarna arbetar som resurschefer och kliver in vid korttidsfrånvaro i olika enheter, vilket innebär varierande uppdrag och snabba omställningar. Uppdraget syftar till att skapa en strukturerad och trygg yta för reflektion kring utmaningar i rollen.
Det är meriterande om du kan erbjuda egna lokaler för genomförandet.
ArbetsuppgifterHandleda en grupp erfarna chefer med metoden reflekterande team.
Skapa struktur och psykologisk trygghet för reflektion kring ledarskapsutmaningar.
Planera och facilitera återkommande handledningstillfällen samt genomföra för- och efterarbete.
KravCertifierad handledare.
Dokumenterad erfarenhet av handledning av chefer.
Erfarenhet av att handleda enligt metoden reflekterande team.
