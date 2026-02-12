Senior embeddedutvecklare Syntronic Linköping
2026-02-12
Vi utvecklar tekniken som får allt från telekom till fordon och försvar att fungera, och nu har du chansen att inte bara göra skillnad utan att skapa teknikhistoria tillsammans med ett gäng skarpa och kreativa kollegor.
Just nu satsar vi stort och letar efter seniora embeddedutvecklare som älskar att nörda ner sig i hårdvarunära programmering och vill göra världen lite bättre med hjälp av smarta lösningar. Som en del av vårt team kommer du att spela en nyckelroll i att driva spännande projekt och samarbeta tätt med våra kunder.
Vi söker dig som:
Har en civil- eller högskoleutbildning inom elektro, data, teknisk fysik eller liknande
Har minst 3 års erfarenhet av embeddedutveckling
Är expert på C/C++ (eller andra relevanta språk)
Kan prata både svenska och engelska utan problem
För att lyckas i rollen som embeddedutvecklare ser vi att du har god förmåga att kommunicera, vara självgående och kan ta dig an roliga problemställningar i arbetet. Det är såklart även viktigt att du kan fungera bra i grupp och i samarbete med kollegor samtidigt som vi ser att du har ordning och reda i arbetet.
Tillsammans med dina kollegor har du fokus på att leverera de bästa lösningarna till vår kund, att vara kreativ och idérik kan vara en bra egenskap. Självklart har du ett stort teknikintresse och en vilja att utmana det som är tekniskt möjligt.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 12 mars. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
