Senior Embedded Software Developer C
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Senior Embedded Software Developer C hos vår kund.
Om uppdraget: Som Embedded Software Developer kommer du att:
Designa, utveckla och underhålla embedded-mjukvara för säkerhetskritiska system Arbeta med kravbaserad utveckling och säkerställa full spårbarhet Skriva effektiv, strukturerad och väldokumenterad kod Integrera mjukvara med hårdvara i nära samarbete med hårdvaruingenjörer Utföra test, verifiering och felsökning för att säkerställa kvalitet och efterlevnad av säkerhetskrav Bidra till förbättring av utvecklingsprocesser inom kravbaserad och säkerhetskritisk mjukvaruutveckling Arbeta agilt med sprintplanering, dagliga stand-ups och retrospectives Uppdraget innebär arbete i tekniskt avancerade miljöer där tillförlitlighet och säkerhet är avgörande.
Krav minst ca 4-8 års relevant erfarenhet inom embeddedutveckling Dokumenterad erfarenhet av embedded system och säkerhetskritiska lösningar Mycket goda kunskaper i C och Python Erfarenhet av mikrokontrollers och realtidsoperativsystem (RTOS) Erfarenhet av kravbaserad utveckling Erfarenhet av versionshanteringssystem, exempelvis Git (Dimension är meriterande) Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder Relevant högskole- eller civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik eller motsvarande Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Meriterande Erfarenhet av utveckling enligt DO-178C Bakgrund inom flyg, försvar, automotive eller telekom (exempelvis större tekniktunga organisationer) Erfarenhet av säkerhetskritisk mjukvaruutveckling Kunskap inom embedded Linux Erfarenhet av modellbaserad utveckling (t.ex. MATLAB/Simulink) Kännedom om HDL (VHDL eller Verilog)
Övrig information Omfattning: 100% Plats: På plats i Huskvarna Uppdragsperiod: 2026-05-01 - 2026-12-31 Bakgrundskontroll: Genomförs innan uppdragsstart
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
