Senior Elkonstruktör - Gävleborg
2025-08-31
Senior Elkonstruktör
Till JRJ IndustriAutomatik AB vänder sig kunder i behov av effektiva el- och automationslösningar med högt teknikinnehåll. Hos oss finns lång och bred erfarenhet av elkonstruktion, programmering, montage- och projektledning samt igångkörningsverksamhet inom el och automation.
Vi utför arbeten inom konstruktion, projektledning, programmering samt utför analys och förstudier. I teamet arbetar 6 el-konstruktörer och 2 st automationsingenjörer som kompletterar varandra inom olika kunskapsområden och tillsammans levererar vi de bästa lösningarna utifrån kundernas behov.
Vi har i dagsläget ett huvudkontor i Sandviken och en filial i Uppsala, och vi avser i första hand rekrytera medarbetare till Uppsala, Sandviken och Borlänge.
Värdesätter du god sammanhållning och att ha roligt på jobbet?
Värdesätter du god sammanhållning och att ha roligt på jobbet?

Varmt välkommen till oss!
I rollen som senior el-konstruktör arbetar du bland annat med
utredningar, förstudier och kostnadsberäkningar
anläggningskonstruktion av elkraftanläggningar till industri och infrastruktur
konstruktionsledning och beredning av nya uppdrag
igångkörningar, felsökning och optimering av elanläggningar. Kvalifikationer
Som person söker vi dig som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du trivs med att fatta beslut och kan visa omdöme under tidspress. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Vi tror också att du gillar att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar.
För tjänsten är det också viktigt att du kan arbeta bra med andra människor. Du är lyhörd, lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt.
Som senior el-konstruktör hos oss behöver du ha
en teknisk utbildning från universitet, högskola, YH eller så har du arbetat dig till motsvarande kunskap
minst 5 års erfarenhet av elkonstruktion
vilja att handleda andra och tekniskt driva projekt
goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
B-körkort.
Erfarenhet och goda kunskaper i maskinsäkerhet och validering av säkerhetslösning är meriterande.
Hos oss får du
varierande arbetsuppgifter och moderna konstruktionsverktyg
vara en del av ett tryggt team där det alltid finns någon att rådfråga
kompetensutveckling utifrån ditt och verksamhetens behov
möjlighet att arbeta på distans en del av arbetstiden.
Vi bryr oss om dig och vi erbjuder därför goda personalförmåner för att främja en hälsosam livsstil.
Vill du växa med oss och bidra till vår gemensamma tillväxtresa? Skicka Mejla CV och personligt brev till Janne Johansson - info@jrj.se
