Senior Elektromekanisk Montör - Malmö
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Tele- och elektronikmontörsjobb / Malmö Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Malmö
2025-08-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du en erfaren elmontör med passion för kvalitet och struktur? Vill du vara en del av ett engagerat team där din kompetens verkligen gör skillnad? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Om rollen
Vi söker nu en Senior Elektromekanisk Montör till vår kunds produktionsenhet i Malmö. Du kommer att arbeta med tillverkning och montering av ställverk, automationsskåp och centraler för elanläggningar. Rollen innebär både ett tekniskt ansvar och ett mentorskap där du bidrar till att utveckla såväl produktionen som dina kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som senior montör förväntas du ta ansvar för att:
• Utföra montage enligt ritning och arbetsorder
• Säkerställa och dokumentera eventuella ritningsändringar i samråd med projektledning/konstruktör
• Genomföra och dokumentera egen- och kvalitetskontroller
• Bidra aktivt till förbättringar av processer och arbetsflöden
• Introducera och utbilda nya medarbetare inom montageteamet
Detta är en heltidstjänst med placering hos vår kund i Malmö. Arbetstiderna är måndag till fredag 07.00-16.00. StudentConsulting hanterar rekryteringsprocessen, men du blir anställd direkt av kundföretaget.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig med:
• Flerårig erfarenhet av elektromekaniskt montage, främst ställverk, automatikskåp och styrskåp
• God vana vid ritningsläsning (både elektriskt och mekaniskt)
• Praktisk erfarenhet av kopparbearbetning (bockning, kapning, stansning)
• Meriterande är kännedom om fabrikat som Cubic, Tabula eller motsvarande
Personliga egenskaper vi värdesätter
• Samarbete - Du är en lagspelare som stöttar och lyfter andra
• Förändringsbenägenhet - Du är flexibel och anpassar dig snabbt till nya förutsättningar
• Lärande & utveckling - Du är nyfiken, initiativtagande och vill växa i din yrkesroll
• Struktur & noggrannhet - Du arbetar metodiskt och med hög kvalitet i fokus
• Engagemang - Du är självgående, driven och tar ansvar för ditt arbete
Vår kund erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt och framtidsfokuserat företag, där du får möjlighet att påverka och växa. Du blir en nyckelperson i ett kunnigt team med stort engagemang och högt i tak.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Charlotte Säfström malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9465036