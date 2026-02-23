Senior Designer
Arans Studio AB / Grafiska jobb / Göteborg Visa alla grafiska jobb i Göteborg
2026-02-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arans Studio AB i Göteborg
Vi söker en Senior Designer med den bredd och trygghet som krävs för att leda designarbete från grunden, någon som kan hålla ihop ett helt koncept och koppla samman strategisk avsikt med slutgiltig form. Rätt kandidat har ett moget designsinne, förstår hur projektets delar hänger samman med helheten och vet hur man vägleder både process och resultat med tydlighet och övertygelse.
I rollen kartlägger, värderar och förverkligar designern lösningar inom en rad produkt- och projektsammanhang, i nära dialog med kunder och relevanta intressenter. Rollen handlar om att rama in och definiera designuppdrag, väga samman funktionella, ekonomiska och visuella krav samt omvandla riktning till tydliga planer och leveranser.
Designern tar ägarskap över projekt från inledande brief till färdig leverans, både självständigt och som del av ett bredare team med kunder och externa samarbetspartners. Rollen kräver skarp konceptuell förmåga, säkert omdöme och ett strukturerat arbetssätt för att hantera flera parallella uppdrag.
Flytande engelska på modersmålsnivå eller nära är ett krav, då rollen innebär direkt arbete med kunder på engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arans Studio AB
(org.nr 559059-2969) Kontakt
Samuel Winderö samuel@arans.se Jobbnummer
9756551