Senior data analyst
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren Senior Data Analyst för ett uppdrag hos en kunds General Analytics-team i Solna.
I denna roll kommer du att vara en praktiskt lagd dataexpert som ansvarar för att omvandla komplexa datamängder till konkreta och handlingsbara affärsinsikter. Du bör även förstå försäljningsorganisationer och kunna ställa rätt frågor för att förstå behov, dvs. inte bara utföra uppgifter utan även förstå kontexten och leverera enligt krav.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Data-drivna affärsinsikter: Analysera stora mängder affärs- och marknadsdata för att identifiera trender och insikter, och omvandla dessa till konkreta rekommendationer för beslutsfattare.
Rapportering & visualisering: Leverera regelbundna och ad-hoc-rapporter samt dashboards över affärsprestanda. Bygga intuitiva visualiseringar i Power BI för att följa nyckelindikatorer och illustrera resultat för både tekniska och icke-tekniska intressenter.
Samarbete med intressenter: Arbeta nära tvärfunktionella team (försäljning, marknadsföring, verksamhet) för att förstå affärsprocesser och krav. Omvandla affärsbehov till analytiska frågor och datakrav. Utmana antaganden med ett analytiskt perspektiv för att styra strategi och förbättra prestation.
Datapreparation & modellering: Hämta, rengöra och förbereda data för analys från olika källor. Utveckla och underhålla robusta datamodeller och pipelines (med SQL, Databricks, etc.) för att säkerställa att data är redo och pålitlig för analys och rapportering.
Avancerad analys & förbättring: Använd statistiska metoder och Python-baserad analys för att identifiera mönster eller avvikelser i kund- och försäljningsdata. Leda dataanalysinsatser i projekt och tvärfunktionella initiativ, med fokus på att insikter är handlingsbara. Söka kontinuerligt möjligheter att förbättra analysprocesser, verktyg och datakvalitet.
Rekommendationer & uppföljning: Proaktivt föreslå nya analysmetoder eller affärsmöjligheter baserat på datafynd. Presentera insikter och rekommendationer till ledningen på ett tydligt och koncist sätt, och arbeta med teamen för att implementera datadrivna förbättringar.
Kompetenser:
Omfattande erfarenhet av dataanalys: Flera års praktisk erfarenhet som dataanalytiker eller inom business intelligence. Erfarenhet av försäljnings-, marknadsförings- eller konsumentdataanalys är meriterande.
Teknisk expertis: Avancerad kunskap i SQL för att hantera och analysera stora datamängder. Starka programmeringskunskaper i Python (för dataanalys, modellering, automation) - kunskap om data libraries och notebooks förväntas.
Business Intelligence-verktyg: Expert på Power BI (eller liknande BI-verktyg) för att skapa dashboards, rapporter och datavisualiseringar. Förmåga att designa effektiva visualiseringar och interaktiva rapporter som kommunicerar data tydligt.
Datamodellering & Databricks: Gedigen erfarenhet av att utveckla datamodeller och datapipelines. Kunskap om Databricks eller andra molnbaserade analysplattformar; bekväm med molndataarkitektur och stora datamängder.
Analytiska färdigheter: Stark förståelse för statistisk analys och prediktiva modelleringsmetoder. Kan tillämpa kvantitativa metoder för att utvinna insikter (t.ex. trendanalys, korrelation, prognoser).Publiceringsdatum2026-01-29Utbildningsbakgrund
Kandidatexamen eller masterexamen inom relevant område (Statistik, Data Science, Datavetenskap, Business Analytics eller liknande), eller motsvarande praktisk erfarenhet inom dataanalys/business intelligence.
Flytande engelska (skriftligt och muntligt) och svenska krävs. Meriterande om du även talar finska.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9711365