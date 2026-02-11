Senior controller till central stab
Vi söker en senior controller som vill vara med och driva samt utveckla vårt arbete med ekonomistyrning framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Som senior controller får du en central roll i att arbetsleda ekonomifunktionen på infrastrukturstaben.
Du håller samman stabens budget- och prognosarbete samt är ett stöd och bollplank i ekonomiska frågor på strategisk nivå till chefen för infrastrukturstaben och dess ledningsgrupp. Du ansvarar för den övergripande ekonomiska samordningen inom staben och fungerar som motpart till myndighetens lednings- och ekonomistab i frågor som rör ekonomisk styrning och uppföljning.
Arbetsuppgifterna omfattar att genomföra analyser, konsolidera ekonomisk information, rapportera och ta fram relevanta beslutsunderlag samt delta i infrastrukturstabens ledningsgrupp. Du fattar beslut om samråd inför infrastrukturstabens beslut i ekonomiska frågor och stödjer större projekt med ekonomiska underlag och bedömningar. Vidare ansvarar du för samordningen av stabens investeringar.
Du ingår även i myndighetens controllernätverk och bidrar till utveckling av arbetssätt och rutiner.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har aktuell och relevant erfarenhet av arbete med budget, prognostisering, rapportering, planering, uppföljning och ekonomisk styrning från en medelstor eller större verksamhet. För att lyckas i rollen behöver du även ha aktuell och relevant erfarenhet av budgetering, planering och uppföljning inom projekt och uppdrag, samt vana att stötta chefer och medarbetare i ekonomiska frågor. Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsledning och av arbete som controller eller motsvarande inom offentlig verksamhet. Vi ser gärna att du har arbetat i business intelligence-system, exempelvis Power BI eller liknande. Har du dessutom erfarenhet av övergripande arbete med investeringar är det en fördel.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är analytisk och har en förmåga att på ett pedagogiskt sätt anpassa ditt budskap till mottagaren. Vi ser även att du motiverar, skapar engagemang och delaktighet i gruppen samt har en förmåga att planera och organisera ditt arbete.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på infrastrukturstaben som ansvarar för IT, lokaler och annan verksamhetskritisk infrastruktur som möjliggör ett effektivt och säkert arbete. Ekonomi- och controllerfunktionen på avdelningen ledningsstöd ansvarar bland annat för att leda och stödja stabens funktioner med planering, budget, prognos, analys, uppföljning och ekonomisk rapportering.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 6 mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Jeanette Van der Hagen på jeanette.vanderhagen@jeffersonwells.se
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster.
