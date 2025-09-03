Senior Cloud Infrastructure Engineer


Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en Cloud Infrastructure Engineer som vill vara en del av vårt produktutvecklingsteam. I rollen kommer du att få arbeta med allt från att designa och utveckla till att underhålla vår on-premises molninfrastruktur, där OpenStack är en central del. Du kommer också att arbeta med Kubernetes för orkestrering och tillsammans med teamet säkerställa att vår infrastruktur håller högsta möjliga säkerhetsnivå.
Förutom att arbeta med dagens plattformar kommer du även få möjlighet att bidra i spännande forsknings- och utvecklingsprojekt där vi formar framtidens lösningar.
Ditt bidrag hos oss:
* OpenStack-infrastruktur: Vara med och designa, konfigurera och driva vår molninfrastruktur med fokus på tillgänglighet, skalbarhet och prestanda.
* Kubernetes-orkestrering: Bygga och hantera Kubernetes-kluster för att möjliggöra smidig distribution och skalning av containeriserade applikationer.
* Säkerhet som en självklarhet: Tillsammans med teamet implementera och vidareutveckla säkerhetslösningar som skyddar både infrastruktur och data.
* Automatisering & effektivisering: Använda verktyg som Ansible och Terraform för att förenkla och effektivisera hantering och distribution av tjänster.
* Containerisering: Arbeta med containerteknologier för att skapa flexibla lösningar som fungerar i olika miljöer.
* Samarbete & kunskapsdelning: Jobba nära kollegor i tvärfunktionella team och bidra till en kultur där vi delar erfarenheter, lär oss av varandra och utvecklas tillsammans.
* Dokumentation för framtiden: Säkerställa att kunskap och erfarenheter dokumenteras på ett tydligt och tillgängligt sätt.
Vi erbjuder dig:
Hos oss på Saab får du chansen att arbeta med högteknologiska projekt i en spännande bransch där du verkligen gör skillnad. Vi är ett team av personer som brinner för teknik men som också värdesätter samarbete, omtanke och olika perspektiv. Här finns stora möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Tillsammans utvecklar vi inte bara högteknologiska system och produkter- vi bidrar också till att stärka Sveriges säkerhet och försvarsförmåga.
Vi tror att du trivs i en miljö där teknik och samarbete går hand i hand. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en akademisk bakgrund inom datateknik, informationsteknik eller liknande område. Du har flera års erfarenhet av molninfrastruktur med starkt fokus på OpenStack och Kubernetes.
Det är värdefullt för rollen om du har erfarenhet av komponenter som Nova, Neutron och Keystone, samt etablerade kunskaper i containerteknologier som Docker. Kunskaper i Ansible för automatisering och konfiguration är också något vi uppskattar. Erfarenhet cybersäkerhet inom molnteknologi är också avgörande. Du bör ha kännedom om CI/CD-pipelines och DevOps-praxis, samt starka skript- och programmeringsfärdigheter, särskilt i YAML. Erfarenhet av versionshantering i Git är också en fördel.
Hos oss finns möjlighet att utvecklas - därför är vi särskilt intresserade av din vilja att utvecklas. För oss är problemlösningsförmåga, nyfikenhet och ett strukturerat arbetssätt lika viktigt som tekniska meriter. Vi värdesätter starka samarbets- och kommunikationsförmågor, och ser gärna att du uppskattar att bidra till gemensamma framgångar i ett team.
Självständighet och initiativförmåga är viktiga egenskaper, men lika viktigt är en öppenhet för att lära och dela kunskap med andra.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
