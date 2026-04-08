Senior Cloud Architect - Azure
Vi på Iver brinner för innovationer och god laganda, vi är särskilt intresserad av dig som gillar att tänka nytt och dela med dig av dina tankar. Vi söker en Senior Cloud Architect med fokus på Azure som vill bidra till bättre IT-lösningar för våra kunder. Är du vår nya kollega?
We empower our Nordic society Iver är en ledande nordisk helhetsleverantör av molnbaserade IT-tjänster med spetskompetens inom drift, cybersäkerhet, cloud och innovation. Våra tjänster är kritiska inte bara för våra kunder utan för digitaliseringen av samhället i stort. Med huvudkontor i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta expandera. Iver omsätter drygt 3 miljarder SEK och har cirka 1 300 anställda som arbetar på ett av våra 23 kontor i Norden.
Din roll på Iver Vill du vara med och bygga nästa generations molnplattformar i Azure? Hos oss får du arbeta i framkant med cloud-native, Infrastructure as Code och modern automatisering - tillsammans med några av de främsta specialisterna i branschen.
Som Senior Cloud Architect med fokus på Azure har du en nyckelroll i vårt Cloud Advisory & Engineering-team. Du ansvarar för att designa, implementera och vidareutveckla robusta, skalbara och säkra lösningar i Azure.
Du arbetar både strategiskt och operativt - från arkitektur och implementation till optimering och vidareutveckling av våra managerade plattformstjänster. Rollen innebär också att stötta våra kunder i deras molnresa, inklusive onboarding och avancerad felsökning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Designa, implementera och förvalta skalbar infrastruktur i Azure med Infrastructure as Code (IaC), exempelvis Terraform, Bicep och ARM
Automatisera och optimera CI/CD-flöden med verktyg som GitHub Actions och Azure DevOps
Arbeta med containerbaserade lösningar (Docker) och orkestrering (Kubernetes eller AKS)
Övervaka, felsöka och optimera molnmiljöer med fokus på prestanda, skalbarhet och kostnadseffektivitet
Säkerställa hög nivå av säkerhet och regelefterlevnad tillsammans med säkerhetsteam
Samarbeta nära utvecklingsteam för att möjliggöra effektiva DevOps-arbetssätt
Bidra till kontinuerlig förbättring och hålla dig uppdaterad inom modern molnteknik
Vad erbjuder vi dig? På Iver får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är inkluderande och strävar efter ett genuint samarbete mot gemensamma mål. Inom Iver finns stora möjligheter till utveckling och vi finns här för att inspirera dig till att nå dina yrkesmässiga mål. Vi står bakom dig när du vill lära dig mer inom ditt specialområde, ledarskap eller nya områden. Hos Iver är du också en del av ett ambitiöst och innovativt företag, vilket innebär att förbättra, testa, utvärdera och våga ändra hur vi gör saker är viktiga ingredienser för att vi ska utvecklas.
Vi på Iver ger samma löfte till våra kollegor som till våra kunder. Löftet är att alltid vara "Beside you", "Behind you" och "Before you". Vi kallar det för "The Iver way".
Förmåner hos oss: Kollektivavtal & trygga villkor Hybridarbete Friskvårdsbidrag Terminalglasögon Tidsbank - 24 h extra ledighet/år Privat sjukvårdsförsäkring Tjänstepension (ITP) & flexpension
Vem söker vi? Vi söker dig som är en erfaren och lösningsorienterad Cloud Architect med ett starkt fokus på Azure. Du trivs i en rådgivande roll där du får kombinera teknisk expertis med affärsförståelse och arbeta nära kund.
Du är nyfiken, drivande och van att ta ansvar - både för din egen utveckling och för att guida kunder mot hållbara och moderna lösningar. Du har förmågan att göra komplex teknik begriplig och värdeskapande. För att lyckas i rollen ser vi att du är en god kommunikatör som uppskattar samarbete och har ett starkt intresse för den snabba utvecklingen inom molnteknik.
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet av att designa, implementera och förvalta lösningar i Microsoft Azure
God förståelse för molnarkitektur, inklusive IaaS, PaaS och serverless
Erfarenhet av Infrastructure as Code, exempelvis Terraform, Bicep eller ARM
Erfarenhet av containerbaserade lösningar (Docker) och Kubernetes (gärna AKS)
Vana av scripting eller utveckling (t.ex. PowerShell, Python eller liknande)
Kunskap inom nätverk, säkerhet och identitetshantering (IAM) i molnmiljöer
Erfarenhet av att arbeta med säkerhetsprinciper och best practices inom cloud
Övriga krav
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
Placeringsort: Iver finns på 23 orter i Norden. För denna roll ser vi att du utgår från ett av våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Oslo.
Övrig information: Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet, därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser.
Sök till oss! Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.
Sista dag att ansöka är 30/4-2026
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen att kontakta rekryterande chef Olav Nguyen (olav.nguyen@iver.no
) eller TA-Partner Linnea Blomgren (linnea.blomgren@iver.se
) vid frågor eller funderingar kring tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iver Sverige AB
https://karriar.iver.se
Evenemangsgatan 2c
)
169 79 SOLNA
