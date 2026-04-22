Senior Business Controller Till Itab Group
2026-04-22
Vill du arbeta affärsnära i en internationell koncern där du får en nyckelroll i att driva lönsam tillväxt och kommersiell utveckling? ITAB Group söker nu en Senior Business Controller till Group Business Control, med placering i Jönköping eller Stockholm. Intervjuer och urval sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om rollen
Som Senior Business Controller blir du en central del av Group Finance och bidrar med kvalificerad analys och beslutsstöd i affärskritiska frågor till Market Business Units (MBU) runt om i världen, samt kommersiella koncernfunktioner. Du rapporterar till Vice President Group Business Control, men samarbetar även brett inom finansfunktionen och fungerar som stöd till Vice Presidents Finance inom de olika internationella marknadsenheterna (MBU). Rollen innebär även ett indirekt ledarskap inom Commercial Controlling, där du förväntas etablera och driva globala forum för controllers samt leda arbete genom dessa nätverk.
Här får du möjlighet att forma och utveckla ITAB:s kommersiella styrning, rapportering och digitala verktyg samt driva dess genomförande internationellt. Du blir en del av en global matrisorganisation där du har en viktig roll i att driva kommersiella förändringsinitiativ.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för månatlig finansiell rapportering, prognoser, budget och affärsplanering
Analysera tillväxt och lönsamhet per marknad, kund, produkt och projekt, samt omsätta insikter till konkreta åtgärder
Utveckla och följa upp försäljningsprognoser och säljprestation
Stötta större kundaffärer, utveckla prissättning och lönsamhet
Delta i rapportering till högsta ledningen
Driva förbättringsprojekt inom kommersiell styrning i internationell miljö
Koordinera och utveckla arbetssätt inom Commercial Controlling genom globala samarbetsforum
Vem är du?
Vi söker dig med en relevant akademisk utbildning inom ekonomi och flera års erfarenhet inom controlling eller motsvarande roll med starkt analys- och affärsfokus. Du är en van användare av koncernrapporteringssystem, PowerPoint, Excel och Power BI samt gärna AI-verktyg. Flytande engelska är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet från att driva förbättringsarbete i internationella och komplexa organisationer.
Som person är du analytisk, affärsdriven och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har förmåga att presentera finansiella insikter på ett öppet och pedagogiskt sätt. Du trivs i en roll där du får omsätta komplex data till tydliga insikter, för att sedan både utmana och stötta verksamheten genom faktabaserad dialog. Du har även en stark förmåga att driva förändring och skapa engagemang hos seniora beslutsfattare. Rollen innebär vissa resor, vilket är en viktig del för att bygga relationer och skapa förståelse för verksamheten i ett globalt perspektiv.
Om ITAB Group
ITAB Shop Concept designar, tillverkar och installerar kompletta butikskoncept åt världens främsta detaljhandelsföretag. Med hjälp av skräddarsydd inredning, belysning och tekniska lösningar hjälper vi våra kunder skapa rätt varumärkesupplevelse, öka försäljning och effektivitet i sina fysiska butiker. ITAB omsätter ca 13 miljarder SEK, har närvaro i 25+ länder och 5000+ anställda samt är noterat på Stockholmsbörsen. Hos ITAB blir du en del av en dynamisk och internationell arbetsmiljö där innovation, samarbete och utveckling står i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Mäster Samuelsgatan 36 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Linnea Broman linnea.broman@axoconsulting.se 0708446185 Jobbnummer
