Senior Business Controller (Konsultuppdrag)
2026-02-10
Vill du kliva in i en tung och strategisk controllerroll där du får kombinera ekonomiskt helhetsansvar, ledarskap och styrning i offentlig miljö? Då kan detta vara uppdraget för dig.
Vi söker nu en Senior Business Controller till ett viktigt uppdrag i Göteborgsområdet, där du arbetar nära VD och styrelse i en verksamhet med stor samhällspåverkan.
Om uppdraget
I rollen får du ett övergripande ansvar för ekonomistyrning och uppföljning. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt och vara en nyckelperson i organisationens fortsatta utveckling.
Du rapporterar direkt till VD och ingår i bolagsledningen.
Dina ansvarsområden
Du kommer bland annat att:
Leda och ansvara för budget- och prognosprocesser
Driva finansiell rapportering, uppföljning och analys
Vara ett tydligt beslutsstöd till VD, ledning och gruppchefer
Delta i styrgrupper kopplat till ekonomi och bolagsstyrning
Leda och samordna ekonomifunktionen (controller/redovisning/projektcontroller)
Driva utvecklingsarbete inom styrning, intern kontroll och ledning
Det här är en roll för dig som gillar att ha kontroll på siffrorna men också vill påverka verksamhetens riktning.
Vi söker dig som
Du är en trygg och erfaren ekonom med starkt ledarskap och förmåga att arbeta nära både VD och styrelse. Du är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad - och trivs i politiskt styrda miljöer.
Skallkrav
Civilekonomexamen eller motsvarande högskoleutbildning inom ekonomi
Minst 10 års erfarenhet av ekonomiarbete inom kommunal verksamhet (gärna kommunalt bolag)
Dokumenterad erfarenhet av ansvar för budget, prognos och finansiell rapportering i ledande position
Erfarenhet av arbete i ledningsgrupp
Meriterande
Erfarenhet av organisationsförändringar
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning
Systemvana i Nexxus Hypergene, BI-stöd, Cognos och Stratsys
Uppdragsinfo
Plats: Göteborg (på plats) Distans: upp till 1 dag/vecka enligt överenskommelse Start: 15 mars 2026 Slut: 30 september 2026 Option: möjlighet till förlängning t.o.m. december 2026 Språk: Svenska (flytande)
Redo för ett uppdrag där du får ta stort ansvar och göra skillnad i en samhällsviktig verksamhet?
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
