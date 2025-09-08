Senior Arkitekt
Vi söker en senior arkitekt med erfarenhet från bostadssektorn till mångårigt uppdrag. .
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget har en varierande omfattning över tid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Inom ramen för Stockholmshusen är konceptet och gestaltningen en avgörande framgångsfaktor. Med anledning av detta så har Stockholmshusen i alla delprojekt arbetet med gestaltning av Stockhomshusen. Konceptarkitekterna har en mycket viktig roll i detta arbete och har utvecklat gestaltningsprogrammet för stockholmshusen och väglett de olika projekten. Med anledning av detta så går nu uppdragsgivaren ut med denna uppdragsförfrågan avseende konceptarkitekter. De söker sammanhållande konceptarkitekter för Stockholmshusen. Uppdraget innebär ansvar för gestaltningskonceptet för Stockholmshusen på såväl delprojektnivå som övergripande nivå. Agera som granskande funktion för att bibehålla Stockholmshuskonceptet. Representera konceptet Stockholmshusen. Krav (OBS, obligatoriska)
Relevant akademisk utbildning Minst 5 års erfarenhet som arkitekt inom bostadssektorn
Minst 5 års erfarenhet som konceptarkitekt
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
