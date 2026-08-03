Senior Account Manager
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-08-03
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Vi söker en Senior Account Manager med minst två års erfarenhet som vill ta nästa steg i karriären!
Arbetsuppgifter:Är du en erfaren säljare som känner att det är dags för en större utmaning? Som Senior Account Manager ansvarar du för att driva komplexa affärer, utveckla strategiska kundrelationer och bidra till företagets fortsatta tillväxt. Du arbetar med hela försäljningsprocessen från prospektering och behovsanalys till förhandling och avslut. Rollen innebär stort ansvar och passar dig som vill ta en nyckelposition där du får möjlighet att påverka både affärer och framtida tillväxt.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Vi söker dig som redan har visat resultat inom försäljning och är redo för nästa nivå.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har minst två års erfarenhet som Account Manager eller motsvarande
Har dokumenterade säljresultat
Är van att driva affärer självständigt
Har erfarenhet av B2B-försäljning
Kommunicerar professionellt på svenska och engelska
Har god affärsförståelseDina personliga egenskaper
Du är en person som tar ägarskap över dina affärer och ser möjligheter där andra ser hinder.
Vi ser gärna att du:
Är affärsdriven och resultatorienterad
Har stark förmåga att bygga förtroende
Är strategisk och lösningsorienterad
Trivs med stort ansvar
Har hög egen motivation
Vill fortsätta utvecklas inom försäljning och ledarskap
Bidrar till en positiv och professionell företagskultur Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Stockholm (visa karta
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117 89 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
10018732