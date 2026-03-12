Semestervikarier till Lugnets äldreboende
2026-03-12
Kom närmare - kom till Nykvarns kommun! Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar drygt 12 000 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag. Vi är en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Idag är vi cirka 700 engagerade medarbetare, och vi behöver bli fler. Är du en av dem? Vi på kontoret Välfärd och service är stolta över att göra skillnad i det lilla och stora. Engagerade medarbetare och chefer gör det möjligt att vi tillsammans utvecklar äldreomsorgen mot framtidens äldreomsorg och var och en kan bli specialist inom just sitt område. Välkommen på vår resa mot Nära vård! Välkommen till oss på Lugnets äldreboende i sommar!
Lugnets äldreboende är ett mysigt äldreboende, 52 lägenheter fördelat på 2 omvårdnadsenheter och 3 demensenheter.
Vi arbetar utifrån en lokal värdighetsgaranti där den äldre ska få bestämma så mycket som möjligt själv. Vi arbetar även efter socialstyrelsens riktlinjer gällande demens där man betonar vikten av samarbete.
På Lugnet finns sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. Det finns även samordnare och enhetschefer som du kommer att träffa regelbundet.
Vi är ett glatt gäng som vill att just du kommer till oss!
Semestervikarier till Lugnets äldreboende
Vi söker nu dig som vill arbeta hos oss på Lugnets äldreboende under sommaren 2026.
I ditt arbete hos oss som undersköterska/vårdbiträde så kommer du att sköta daglig omvårdnad av våra hyresgäster så som att hjälpa till vid måltider, personlig omvårdnad och hygien och skapa trivsamhet för alla. Du kommer också att dokumentera i journalsystem. Vi ställer krav på att du ska genomgå lyftteknikutbildning som vi erbjuder hos oss och studera inför att kunna få en delegering.
Vår vision är att ge våra hyresgäster en meningsfull vardag. På Lugnet erbjuder vi aktiviteter och arbetar med värdegrundsfrågor. Vi ställer höga krav på våra anställda gällande ansvar, flexibilitet och initiativförmåga. Struktur, rutiner och planering tillsammans med teamet är nyckelord för att verksamheten ska fungera. Du får gärna fylla i nedan om du kan tänka dig att arbeta dag, kväll eller natt.
Omvårdnadsavdelningarna:
För att trivas hos oss på en omvårdnadsavdelning så ska du gilla att arbeta i tempo, gilla mötet med den äldre människan, här händer det ofta nya saker och du ska tycka det är roligt att lära dig ny medicinteknisk utrustning.
Demensavdelningarna:
För att trivas hos oss på en demensavdelning så ska du ha ett lågaffektivt bemötande, vara flexibel och nyfiken på att hitta nya sätt att hjälpa den äldre människan i sin vardag.
Övrig information
Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret.
För att kunna få använda titeln undersköterska så behöver du kunna visa upp ditt intyg om skyddade yrkestitel från socialstyrelsen.
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
utbildning som undersköterska
erfarenhet från äldreomsorg
kan skriva och tala svenskaSå ansöker du
Intervjuer för dessa tjänster sker löpande.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Individuell lönesättning
