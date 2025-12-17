Semestervikarier till funktionsstöd
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning / Vårdarjobb / Sölvesborg Visa alla vårdarjobb i Sölvesborg
2025-12-17
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning i Sölvesborg
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du gör skillnad varje dag och dessutom tjänar pengar? Sök då jobbet som semestervikarie hos oss inom funktionsstöd! Hos oss stöttar du våra brukare i vardagen på olika sätt, från att hjälpa till med hushållssysslor till att följa med på aktiviteter. Det blir en sommar full av varierande uppgifter och erfarenheter som du har nytta av i framtiden.
Inom funktionsstöd kan du jobba på gruppbostad, servicebostad, med personlig assistans eller i barnverksamhet. Verksamheterna följer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Funktionsstödets verksamheter finns över hela Sölvesborgs kommun, både i tätorten och i närområdet. På gruppbostad bor brukarna tillsammans och får stöd med vardagen. I servicebostad bor de mer självständigt men får hjälp vid behov. Som personlig assistent arbetar du hemma hos en brukare. För barn och ungdomar finns särskilda verksamheter, som till exempel korttidsboende och dagverksamhet. Samtliga verksamheter genomsyras av individens behov i centrum.
Vi kommer att variera rekryteringen med både individuella intervjuer och gruppintervjuer. Till gruppintervjuerna är du välkommen att ta med vänner eller familjemedlemmar som också kan vara intresserade av att arbeta hos oss!Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på individens behov och kan handla om att hjälpa till med personlig omvårdnad, måltider, städning, promenader, telefonsamtal och inhandling. Arbetet innebär också att stödja, hjälpa och ge pedagogiskt stöd till brukare, samt arbeta tydliggörande och motiverande. Dagarna är ofta fyllda av roliga aktiviteter och spännande upptåg! Du kommer att göra skillnad varje dag.
För att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag erbjuder vi dig introduktion samt läkemedelsutbildning och gör vårt bästa för att ta väl hand om dig!
Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll, helg och/eller natt. Nattarbete kan innebära vaken natt eller sovande jour.
Behovet av semestervikarier är främst under vecka 25-32. Vi söker dig som vill gå på schema (månadsanställning) men också dig som vill kunna hoppa in med kort varsel (timanställning). Vi ser helst att du kan arbeta under hela sommarperioden. Behov kan finnas både före och efter denna period. Efter sommaren finns goda chanser att fortsätta som timvikarie och det kan vara en start på en karriär inom funktionsstöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel, strukturerad och har brukarens behov i fokus. Du gillar att samarbeta, ta egna initiativ och bidrar med positiv energi. Det är viktigt att du har ett gott och respektfullt bemötande både gentemot brukare, anhöriga och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person, din vilja att lära dig och ditt engagemang är viktigare än erfarenhet. Har du utbildning eller erfarenhet inom vård och omsorg eller barn och fritid är det meriterande, men det är inget krav.
Vi söker dig som är 18 år eller äldre. Är du pensionär och vill dela med dig av din erfarenhet? Då är du också varmt välkommen att söka!
Dokumentation och kommunikation är en viktig del av det dagliga arbetet och du behöver därför ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Saknas godkänt betyg i svenska på gymnasienivå används språktest för att säkerställa kompetensen, rekryterande chef kan göra en bedömning att språktest ska användas även om det finns godkänt betyg.
För att arbeta inom flera av våra verksamheter behöver du ha B-körkort, gärna ha tillgång till egen bil, samt kunna cykla.
ÖVRIGT
Ansök snarast då tillsättning sker löpande.
Månads-/timlön enligt avtal gäller.
Innan anställning kan erbjudas krävs att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av dig som sökande via polisens e-tjänst "Kontrollera egna uppgifter". https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Erbjuds du arbete inom barnverksamhet behöver du även uppvisa utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "146/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sölvesborgs kommun
(org.nr 212000-0852) Arbetsplats
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Kontakt
Enhetschef lön och bemanning
Emelie Svensson 0456-81 60 90 Jobbnummer
9648400