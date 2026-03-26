Semestervikarier till daglig verksamhet - gör skillnad i sommar!
Föreningen Betaniahemmet är en ideell och icke vinstdrivande organisation som erbjuder boende och daglig verksamhet för personer inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Nu söker vi semestervikarier till våra dagliga verksamheter inför sommaren - ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i människors liv.
Om rollen
Som vikarie hos oss blir du en viktig del i att skapa trygga, utvecklande och meningsfulla dagar för våra deltagare.
Du arbetar tillsammans med ordinarie personal och stöttar personer med:
Intellektuell funktionsnedsättning
Autism
Arbetet sker i våra dagliga verksamheter där deltagarna är på sina "arbetsplatser" - och din roll blir att stödja, motivera och bidra till en positiv vardag.
Du kommer också att behöva personlig omvårdnad så det är bra att du är bekväm med arbeta när personer.
På flera av våra enheter har vi även deltagare som har beteenden som kan uppfattas som utmanade så att vara trygg i sig själv och ha ett lågaffektivt förhållningssätt är en förutsättning.
Våra verksamheter
Vi finns på flera platser i västra Göteborg:
Västra Göteborg (Nya Varvet)
Askim (nära Askimsbadet - tre verksamheter)
Önnered (för personer med omfattande stödbehov och tidig utvecklingsnivå)
Arbetstider
Måndag-fredag
Dagtid
Vi söker dig som:
Kan arbeta under sommaren (vecka 26-34)
Har ett genuint intresse för att arbeta med människor
Är ansvarstagande, engagerad och trygg i dig själv
Erfarenhet inom LSS eller liknande arbete är meriterande - men det viktigaste är din inställning och vilja att göra skillnad.
Därför ska du jobba hos oss
Hos Betaniahemmet får du:
Ett meningsfullt sommarjobb
Erfarenhet inom vård och omsorg
Möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt
Vara en del av en verksamhet som bygger på engagemang, trygghet och tillit
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/18". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna Arbetsplats
Föreningen Betaniahemmet Kontakt
Ann-Louise Lillberg 0722-316513 Jobbnummer
9822155