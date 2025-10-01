Semestervikare säkerhetsoperatör Rättspsykiatriska regionkliniken
2025-10-01
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö består idag av 12 avdelningar, en forskningsenhet och en säkerhetscentral. Området rättspsykiatri är en högkvalitativ specialistenhet inom rättspsykiatrin med region- och riksupptag. Merparten av patienterna är överlämnade av domstol till rättspsykiatrisk vård. Kliniken tar även emot patienter från Kriminalvården bland annat från säkerhetshäkten och högsäkerhetsfängelser som är i behov av psykiatrisk vård eller tvångsvård.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som säkerhetsoperatör i säkerhetscentralen ansvarar du för det dagliga arbetet med inre- och yttre säkerhet på kliniken. I arbetsuppgifterna ingår bland annat passagekontroll (larmbåge och röntgen), att aktivt hantera och bevaka den tekniska utrustning som finns i bevakningscentralen samt hantera olika larmsituationer. Du ska analysera och sammanställa information före, under och efter situationer som kunde inneburet eller var ett riskmoment. Säkerhetscentralen är bemannad dygnet runt och belägen i mitten av en högsäkerhetsbyggnad.Kvalifikationer
För arbetet krävs det att du är stabil och kan hantera stress på ett konstruktivt sätt, du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar inom genom ett prestigelöst sätt. Du trivs med att samarbeta med andra och skapa ett positivt klimat.
Din serviceförmåga är hög men det innebär inte att du ger avkall på säkerhetsarbetet. Att bära på en grundmurad säkerhetsattityd, dvs att identifiera riskbilder och åtgärda dessa är en grundförutsättning i arbetet.
Du är van att hantera olika digitala program. Du har också god svenska i tal och skrift.
Det är ett krav att du kan arbeta vecka 24-32.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av blåljusverksamhet, försvarsmakten eller liknande säkerhetsarbete. När vi rekryterar kommer vi att använda extra utdrag från SÄPO / misstanke- och brottsregistret, därför kommer rekryteringsprocessen ta längre tid. Vi kommer även att begära drogtest.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell
legitimation för den tjänst du söker
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 640/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken Kontakt
Avdchef
Magnus Simon magnus.simon@kronoberg.se 0709-844 948 Jobbnummer
9534309