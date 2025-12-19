Sem vik undersköterska, Dialysmottagningen Ludvika
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi söker semestervikarier till Dialysmottagningen i Ludvika! Dialysmottagningen är en mindre sjuksköterskeledd mottagning och är en filial till dialysmottagningen i Falun. Det finns sju behandlingsplatser och för närvarande är det 12 stycken patienter som behandlas. Våra ordinarie öppettider är mån-fre kl 7-15:30 och söndagar 12-19:30, med helgtjänstgöring varannan vecka. Under sommaren har vi ett speciellt sommarschema som innebär att man arbetar dubbla arbetsskift kl 7-20 måndag, onsdag, fredag (övriga dagar är man ledig).
Sem vik undersköterska, Dialysmottagningen LudvikaPubliceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på dialysmottagnigen ansvarar du tillsammans med sjuksköterskor för omvårdnad och ordinerad dialysbehandling. Arbetet är en spännande kombination av omvårdnad och medicinteknik. Omvårdnadsbehovet varierar beroende på patientens allmäntillstånd. Arbetet kan därför snabbt växla från övervakning till att ta hand om akuta tillstånd. Andra uppgifter som förekommer är förrådshantering, vissa administrativa uppgifter och servera fika till dialyspatienterna under behandlingen, vilket är en höjdpunkt för patienterna!
Inskolningsperioden är 5 veckor.
Låter det här intressant, tveka inte att höra av dig till oss!
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
är utbildad undersköterska som har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen
har diplom från Vård- och omsorgscollege
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som undersköterska inom hälso- och sjukvårdSå ansöker du
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Vi räknar med att semesterrekryteringen är klar vecka 18. Det innebär att du som är aktuell för anställning kommer att kontaktas innan dess. Läs gärna mer här: Sommarjobb - Region Dalarna.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
