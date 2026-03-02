Sektionschefer till Airframe - Advanced Platforms
2026-03-02
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Området Advanced Platforms inom avdelningen Engineering fortsätter att växa i snabb takt, och nu med ett särskilt fokus på att stärka vår produktionstekniska kompetens. För att möta den ökade efterfrågan och skapa rätt förutsättningar för fortsatt utveckling behöver vi nu förstärka organisationen ytterligare med tre nya sektioner. Vi söker därför ytterligare tre engagerade och drivna chefer till våra nya sektioner. Vill du vara med på vår fortsatta tillväxtresa och ta en nyckelroll i att utveckla både organisation och medarbetare? Då kan detta vara nästa steg för dig!
Din roll
Vi söker en engagerad och erfaren ledare för att leda ett team av Konstruktörer, hållfasthetsingenjörer samt produktionstekniker.
Du kommer ansvara för att driva medarbetarnas dagliga arbete, definiera, demonstrera och validera framtidens airframe-utveckling inom stridsflygsystem. Inom området arbetar vi med nya material och tillverkningstekniker, snabba konstruktionslösningar samt produktionskoncept och dess framtida tekniska utmaningar. Vi har målbilden att försöka bryta traditionella strukturer och arbetssätt för att hitta mer effektiva flöden.
Hos oss är samarbete mellan sektioner och team en självklarhet för att gemensamt nå och hålla hög kvalitet i vårt arbete. Som chef på Advanced Platforms ingår du i en ledningsgrupp som tillsammans driver och utvecklar organisationen med ett tydligt gemensamt ansvar. Vi har ett starkt engagemang hos våra medarbetare för att utveckla nästa stridsflygsystem.
Våra grundläggande idéer:
*
Utforskning och nyfikenhet: Vi bygger inte produkter - vi skapar idéer och prototyper genom experiment och innovation.
*
Snabb väg till demonstration: Snabba tester och simuleringar för att validera nya tekniska lösningar.
*
Våga prova och göra fel: Misstag ses som en lärandeprocess och en del av utvecklingen.
*
Utmaning och förändring: Vi utmanar inte bara teknologiska gränser utan även etablerade arbetssätt och metoder.
*
Feedback är en naturlig del av dagen: Vi brinner för att utveckla oss själva där feedback är en självklarhet
Vi letar efter chefer med hög social förmåga och ett brinnande engagemang för verksamhetsutveckling. Du ska vara en lagbyggare, modig nog att utmana och förändra, och ha en god förståelse för den verksamhet du leder. Bakgrund inom konstruktion, hållfasthet eller produktionsteknik är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Är du vår nya ledare? Skicka din ansökan idag och bli en del av teamet som formar framtidens stridsflygsystem!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
