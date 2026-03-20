Sektionschef IT-utveckling
2026-03-20
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
FOI arbetar med världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Har du förmågan att bygga upp en IT-stödverksamhet som kommer att vara en viktig del av myndigheten? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Om tjänsten
Sektionen IT-utveckling kommer att byggas upp som en enhetsgemensam funktion som samlar projektledare, förvaltningsledare, IT-arkitekter, kravanalytiker och liknande kompetenser. Sektionen är under uppbyggnad och arbetet kommer att handla om personalledning, stöd i projektledning och att utveckla strategier och arbetssätt. Du kommer att fungera som mentor för erfarna projektledare och behöver därför ha gedigen egen mångårig erfarenhet av att leda IT-projekt. För närvarande består sektionen av sex medarbetare men de kommer att bli fler.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten IT som tillhör avdelningen Forskningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
en akademisk teknisk utbildning
minst tio års aktuell erfarenhet som projektledare inom komplexa IT-projekt
dokumenterad och aktuell flerårig erfarenhet av personal-, budget- och verksamhetsansvar inom IT på myndighet
aktuell erfarenhet av rekrytering
flerårig erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupp inom IT
formell utbildning och certifiering inom projektledning
dokumenterad utbildning inom ISO 27000 och moderna utvecklingsmetodiker
dokumenterad erfarenhet av strategiutveckling inom en organisation med säkerhetsskyddad verksamhet
förmåga att och dokumenterad erfarenhet av skapa och införa arbetssätt och rutiner
förmåga att leda och entusiasmera dina medarbetare i komplexa projekt
B-körkort
För den här rollen är det viktigt att vara en trygg och tydlig ledare med förmåga att coacha och stödja erfarna projektledare. Du har en god kommunikativ förmåga och är relationsskapande, vilket gör att du kan bygga förtroende och skapa goda samarbeten både inom sektionen och med andra delar av organisationen. Eftersom sektionen är under uppbyggnad är du också strukturerad, initiativtagande och utvecklingsdriven, med förmåga att se helheter och omsätta erfarenheter från tidigare IT-projekt till strategier, arbetssätt och praktiska lösningar som stärker organisationens projektförmåga.Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande
utbildning inom och erfarenhet av stabsmetodik
erfarenhet av att leda personal på flera orter
erfarenhet av att arbeta med ekonomi- och lönesystem
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning. Alla chefer på FOI har en tillsvidaretjänst i verksamheten. Vi tillämpar chefsförordnande som avtalas på tre år med möjlighet till förlängning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 27:e mars!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Gref. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Jonas Svefors (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
