Sektionschef inom process- och utredningsstöd
Skatteverket / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-04-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för Skatteverkets kunder. Du har en avgörande roll i vår förändringsresa. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet ivardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårtsamhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat ochskapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs föratt vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inteär givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du vårainvanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas.
Du leder verksamheten för en processektion inom beskattningsområdet. Medarbetarna på sektionen har ett nära samarbete med kollegor inom utredningsverksamheten och utgör ett rättsligt stöd med ansvar för den rättsliga kvaliteten i deras utredningar. De för även processer i domstol.
Du har personalansvar, ingår i enhetens ledningsgrupp, rapporterar till enhetschefen och har tillsammans med övriga chefer ett helhetsansvar för verksamheten. Under 2026 kommer enhetens och avdelningens samtliga processektioner att ändra organisatorisk tillhörighet och ingå i en enhet inom rätts- och processavdelningen. Sektionen har medarbetare i Göteborg och Skövde. Din placeringsort är på någon av dessa orter. Det ingår resor i arbetet.
Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde
ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
kunna hantera och analysera informationsflöden, se samband, avgränsa och förmedla information
ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra.
Du ska även ha:
högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik alternativt flera års aktuell erfarenhet av ledarskap med personalansvar inom offentlig verksamhet
aktuell erfarenhet av ledarskap, samordning eller projektledning.
Det är önskvärt att du har erfarenhet av ledarskap med personalansvar. Det är också önskvärt att du har erfarenhet av arbete som juridiskt stöd inom beskattningsområdet samt av arbete inom revisions- eller processverksamheten i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Inom Skatteverket tillämpar vi chefsförordnanden på upp till fem år, med möjlighet till förlängning i perioder om högst tre år, utan begränsning i antal förlängningar.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Sundbyberg (visa karta
)
Arbetsplats
Malmö Kontakt
Thomas Arvidsson, SACO thomas.arvidsson@skatteverket.se 010-5774379
9848098