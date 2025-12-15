Sektionschef HR
2025-12-15
Sveriges vackraste arbetsplats söker
Sektionschef HRmed placering i Norrköping
Vill du vara med och utveckla HR-arbetet i en samhällsviktig verksamhet?
Sjöfartsverket söker nu två sektionschefer till vår nyetablerade personalenhet i Norrköping. Här får du en central roll i att forma HR-stödet i en myndighet som varje dag bidrar till ett tryggt, effektivt och hållbart svenskt transportsystem.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Personalenheten består av två sektioner där den ena sektionen jobbar med verksamhetsspecifikt HR-stöd. Här finns HR-partners, avtalsspecialister och arbetsrättsjurister. Den andra sektionen är inriktad på generellt och fördjupat HR-stöd och här jobbar specialister inom flera olika områden och processer, bland annat rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering, personärenden med mera.
Som sektionschef har du ansvar för att leda verksamheten inom din sektion där måluppfyllelse, en god arbetsmiljö samt utveckling prioriteras högt. Du har personalansvar för ca 13 medarbetare där de flesta är placerade i Norrköping. Du ingår i ledningsgruppen för personalenheten och rapporterar till chefen för personalenheten.
Vem är du?
Vi söker dig som har akademisk utbildning, exempelvis beteendevetare,
personalvetare eller socionom, alternativt annan akademisk utbildning kombinerat med erfarenhet vi bedömer likvärdigt.
För att passa in i rollen vill vi att du har:
Aktuell och flerårig erfarenhet som HR-chef.
Flerårig erfarenhet av kvalificerat, strategiskt och operativt HR-arbete, där du har stöttat en komplex, operativ verksamhet.
Kunskap inom arbetsrätt och förhandlingsvana.
Erfarenhet av partsgemensamt arbete med personalorganisationer.
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en god pedagog och du leder genom ett kommunikativt, coachande och tillitsbaserat
chefskap som ger medarbetarna möjlighet till delaktighet, engagemang och
ansvarstagande. Du har hög integritet och är van att hantera känsliga uppgifter på ett professionellt sätt. Du är trygg och prestigelös i ledarrollen, du jobbar strukturerat men kan anpassa dig efter förändrade förutsättningar. Du är mål- och resultatorienterad och tar beslut byggt på fakta och analys, har god förmåga att prioritera samt god förmåga att samverka och bygga nätverk och relationer, såväl internt som externt.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller två tillsvidareanställningar som beräknas tillsättas så snart som möjligt.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Upplysningar:
Förhandlingschef Jessica Lindh, 010-478 55 04 eller jessica.lindh@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000.
Registrera din ansökan senast 6 januari 2026.
Diarienummer: 25-07218
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654), http://www.sjofartsverket.se/ Kontakt
Enhetschef
Jessica Lindh jessica.lindh@sjofartsverket.se 010-478 55 04 Jobbnummer
