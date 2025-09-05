Sekreterare
2025-09-05
Vi söker nu en sekreterare med tidigare erfarenhet av liknande arbete för Deltidsarbete.
Arbetet består av sedvanliga sekreteraruppgifter såsom att bevaka frister, hämta och hantera post, svara i telefonen, boka tolk, skicka klientbrev, ta emot klienterna som kommer till byrån och liknande.
Det är viktigt att du kan överblicka en större mängd information och samtidigt ha en känsla för detaljer. Du kommer ha daglig kontakt med, myndigheter och klienter.
Välkommen med din ansökan!
Det är därför viktigt att du besitter social kompetens och har ett inre driv. Krav är att du behärskar svenska och turkiska i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Vidare är det meriterande om du tidigare har arbetat som sekreterare vid myndighet eller byrå, receptionist eller handläggare och har ett stort intresse för juridik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: nasiyoeken@gmail.com
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559470-6870)
Bromsgatan 8
)
653 41 KARLSTAD
9495818