Security Operations Engineer
Vill du vara med och skydda samhällsviktiga system mot dagens och morgondagens cyberhot?
Som Security Operations Engineer hos Nobina får du en nyckelroll i att säkra våra digitala tillgångar och bidra till att kollektivtrafikens infrastruktur fungerar tryggt och pålitligt. Du arbetar brett, från säkerhetsövervakning och incidenthantering till utveckling av policies och utbildning, och blir en central del av vår cybersäkerhetsförmåga.
Vi erbjuder en roll i en organisation där säkerhet är affärskritiskt och där din kompetens gör verklig skillnad för både verksamheten och samhället.
Om rollen
I rollen som Security Operations Engineer ansvarar du för att designa, implementera och underhålla säkerhetslösningar som skyddar Nobinas system och data. Du kommer arbeta med kontinuerlig övervakning, analys av hot och sårbarheter samt vara den som snabbt agerar när incidenter uppstår. Rollen innebär också ett nära samarbete med både IT, utveckling och verksamheten för att säkerställa att säkerhet är en integrerad del i alla våra processer.
Du rapporterar till Chefen för Drift- och Infrastruktur och arbetar på vårt huvudkontor i Solna, där du har tillgång till moderna lokaler med bland annat gym, pool och restaurang.
Exempel på arbetsuppgifter
Design, implementering och underhåll av säkerhetsinfrastruktur (till exempel brandväggar, IDS/IPS, SIEM-system)
Incidenthantering, utveckla planer, utreda intrång, analysera orsaker och genomföra åtgärder
Säkerhetsövervakning, kontinuerlig analys av loggar och larm för att upptäcka hot i realtid
Sårbarhetshantering, regelbundna analyser, prioritering och samarbete kring åtgärder
Policys och compliance, utveckla och upprätthålla säkerhetsrutiner i linje med regelverk och best practice
Säkerhetsutbildning, höja medvetenhet bland medarbetare och stärka säkerhetskulturen
Tvärfunktionellt samarbete, integrera säkerhet i alla delar av IT och verksamheten
Vi söker dig som är en erfaren säkerhetsspecialist med bred teknisk kompetens och en stark förmåga att agera under press. Du trivs i komplexa miljöer och är van att balansera tekniska krav med verksamhetsnytta. Rollen kräver både strategiskt tänkande och praktiskt arbete samt en förmåga att kommunicera säkerhetsrisker på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Vi ser gärna att du har
Minst 5 års erfarenhet inom IT-säkerhet eller systemadministration, särskilt kring nätverk, infrastruktur och systemskydd
Mycket god förståelse för säkerhetsteknologier och verktyg (exempelvis SIEM, antivirus, brandväggar)
God analytisk förmåga och erfarenhet av incident- och sårbarhetshantering
Förmåga att prioritera och fatta beslut snabbt, särskilt vid pågående incidenter
Starka kommunikativa färdigheter och kan översätta tekniska frågor till verksamhetsnytta
Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande är även
Relevant högskoleutbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Certifieringar som CISSP, CEH eller liknande
Erfarenhet av säkerhetsutbildning och att bygga medvetenhet i organisationer
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en trygg, inkluderande och hållbar framtid för kollektivtrafiken, och säkerhet är en självklar del i det. Som Security Operations Engineer hos oss får du arbeta i en kultur som bygger på respekt, ansvar och innovation. Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi stöttar varandra, delar kunskap och vågar fatta modiga beslut. Här får du vara med och bygga lösningar som inte bara skyddar oss idag, utan också stärker oss inför framtiden. Ersättning
