Security Officer / Registrator

Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
En av säkerhetsavdelningens viktigaste uppgifter är att utgöra ett stöd till företagets verksamheter så att de når sina mål och leveranser. För att ha möjlighet att göra det, söker vi nu en engagerad och kommunikativ administratör som även vill jobba med säkerhetsrelaterade frågor.
I din roll som registrator kommer du att utgöra navet som binder ihop avdelningen med verksamheten, såväl internt som externt. Det innebär att du kommer ha flertalet kontaktytor både nationellt som internationellt. Att behärska engelska språket är ett krav samt resor i tjänsten kan komma att förekomma.
Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. innebära:
*
Administrativa uppgifter i stödsystem
*
Administrativa uppgifter i våra nationella och internationella projekt
*
Avtalshantering, kommersiella samt myndighetsrelaterade
*
Driva digitaliseringen av säkerhetsrelaterade stödsystem
*
Registratorstöd för verksamheten
Du är strukturerad, serviceinriktad, kommunikativ, har hög integritet och räds inte att ta dig an både större komplicerade uppgifter såväl som de enklare. Du är prestigelös och arbetar för att förbättra såväl avdelningen som företagets dagliga verksamhet kopplat till säkerhet och säkerhetsskyddsarbete. Du kan jobba självständigt, men tycker om att arbeta i team med många människor och kan därmed bygga ett användbart nätverk inom och utom företaget. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i administrativa verktyg och har inga problem med att utbilda andra hur de fungerar. Det finns stora möjligheter att fortsätta utveckla din roll och arbetsuppgifter inom avdelningen eller företaget utifrån personligt driv och egenintresse.
För oss är du extra intressant om du har följande egenskaper:
*
För tjänsten relevant eftergymnasial utbildning och/eller arbetslivserfarenhet
*
Grundläggande datavana samt erfarenhet av dokumenthanteringssystem
Meriterande:
*
Erfarenhet av handläggning och registratur
*
Erfarenhet av IFS och signalskyddssystem
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
