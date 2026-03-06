Security Coordinator Göteborg
2026-03-06
Security Coordinator - Göteborg
Vi söker en Security Coordinator till uppdrag hos kund i Göteborg. Rollen innebär att koordinera säkerhetsrelaterade aktiviteter inom en säkerhetsklassad IT-miljö och fungera som en central kontaktpunkt mellan interna team och externa myndigheter.
Uppdragsbeskrivning
Som Security Coordinator kommer du att ingå i teamet Red Security och ha en central roll i att koordinera säkerhetsarbete inom kundens röda IT-miljö.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
Koordinera operativa möten och myndighetskontakter.
Koordinera rapportering av säkerhetsskyddsklassade IT-objekt.
Säkerställa progressrapportering och uppdatering av ackrediteringsunderlag.
Koordinera granskning av rapporteringsunderlag kopplade till säkerhetsskydd.
Leda och koordinera arbete inom Business Continuity Management (BCM) både internt och externt.
Ansvara för styrande dokument och processer kopplade till Red IT, inklusive:Informationsklassificeringsguide
Befattningsanalyser
Skallkrav
Erfarenhet av arbete inom säkerhetsskyddad eller säkerhetsklassad IT-miljö.
Erfarenhet av koordinering av säkerhetsrelaterade aktiviteter, exempelvis rapportering, uppföljning eller styrning.
Erfarenhet av myndighetskontakter eller arbete i samverkan med externa aktörer inom säkerhet eller IT-säkerhet.
Erfarenhet av arbete med informationsklassificering eller säkerhetsrelaterad dokumentation.
Erfarenhet av Business Continuity Management (BCM) eller liknande kontinuitetsarbete.
God förmåga att koordinera flera parallella aktiviteter och intressenter.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-03-06Dina personliga egenskaper
Stark analytisk förmåga.
God samarbets- och kommunikationsförmåga.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Strukturerad och lösningsorienterad med god problemlösningsförmåga.
Välkommen med din ansökan:
Din ansökan med personligt brev och CV sänder du via NXT Interims ansökningslänk.Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.Varmt Välkommen!
Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, samt Sälj & Marknad och erbjuder paketerade tjänster som de traditionella företagen inte erbjuder idag. Vi har över 20 års erfarenhet inom branschen samt ca 6000 unika kontakter för att kunna hjälpa just er. Vårt agila och innovativa sätt att arbeta präglar vår verksamhet, men gör även att vi oftast ligger steget före i processen. Genom ett modernt, digitalt och GDPR anpassat system tar vi oss säkert genom processen med största sekretess innan vårt första möte. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
