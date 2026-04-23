Scientist inom Läkemedelsutveckling
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren GMP-specialist till ett spännande konsultuppdrag hos en av våra partners inom Life Science i Södertälje. Detta är ett initialt uppdrag som konsult via QRIOS, med goda möjligheter till fortsatt utveckling och fler uppdrag inom vårt nätverk.
Du blir en del av ett engagerat projektteam där flera utvecklings- och tillverkningsprojekt drivs parallellt. Här får du möjlighet att arbeta nära både processutveckling och produktion i en GMP-reglerad miljö - en dynamisk miljö där innovation möter kvalitet i varje steg.
QRIOS verkar i hela Mälardalen (från Södertälje till Uppsala), samt i Göteborg och Skåne. Vi tar alltid hänsyn till var du vill arbeta, och våra uppdrag är vanligtvis geografiskt samlade - det finns ingen förväntan på omfattande pendling.
• Startdatum: 16 maj 2026
• Uppdragslängd: Till och med 30 november 2026
• Omfattning: Upp till heltid
• Plats: Södertälje
• Sista dag att ansöka är 1 maj 2026
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Delta i utveckling av tillverkningsprocesser för läkemedelsprodukter
• Arbeta operativt i tillverkning i klassade GMP-miljöer
• Bidra till projektteamets leveranser inom både utveckling och produktion
• Säkerställa att arbete sker enligt gällande GMP-krav och kvalitetsstandarder
• Delta i utredningar och förbättringsarbete kopplat till produktion och process
Vem är du?
Du är en trygg och erfaren specialist som trivs i gränslandet mellan utveckling och produktion. Du har förmågan att navigera komplexa miljöer och bidrar med både struktur och driv i teamet.
• Minst 5 års erfarenhet av arbete enligt GMP
• Minst 5 års erfarenhet inom läkemedelsutveckling
• Minst 6 års erfarenhet från läkemedelsindustrin
• Erfarenhet av att arbeta självständigt och ta ansvar för delområden
Meriterande:
• Erfarenhet av medicintekniska kvalitetssystem
• Erfarenhet av GMP-relaterade utredningar
• Erfarenhet av att leda mindre projekt eller team
Som konsult hos QRIOS får du möjlighet att bredda din kompetens genom varierande uppdrag och arbeta i framkant av Life Science-industrin - där varje projekt blir ett nytt steg i din professionella utveckling.
Om verksamheten
Uppdraget är placerat hos en etablerad aktör inom forskning och utveckling i Södertälje, med stark koppling till läkemedelsproduktion och innovation.
QRIOS är din pålitliga partner inom Life Science-sektorn. Vi är experter på rekrytering och konsultlösningar för specialist- och chefsroller inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik, kemiteknik och livsmedelsteknik. Vår styrka ligger i att våra medarbetare själva har omfattande erfarenhet från branschen, vilket ger oss en unik förståelse för våra kunders behov och utmaningar.
Som konsult hos QRIOS får du möjlighet att prova på olika uppdrag, utvecklas snabbt och bygga ett brett nätverk inom Life Science. Tillsammans driver vi innovation och bidrar till en bättre framtid.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qrios AB
(org.nr 556599-5999), https://qrios.se/
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Qrios Life Science Kontakt
Robert Nabel robert.nabel@qrios.se Jobbnummer
9871405