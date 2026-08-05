School Nurse
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-08-05
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Skolsköterska till IES Järfälla och IES Upplands-Väsby
Internationella Engelska Skolan Järfälla och Internationella Engelska Skolan Upplands- Väsby söker en delad skolsköterska. Tjänsten är en heltidsanställning (100%) och delad mellan skolorna. Internationella Engelska Skolan AB (IES) består av 46 grundskolor över hela landet. I över 30 år har IES gjort stor skillnad för elever. Vi är övertygade om att det är vårt tydliga etos med engagerade och närvarande personal bidrar till att våra skolor har en miljö där alla arbetar mot gemensamma mål.
Centrala elevhälsans medicinska insats på IES består av MLA, samordnande skolsköterskor samt resurssköterskor som arbetar i nära samarbete med skolsköterskor på skolorna. Från centrala EMI erbjuds bland annat introduktionen av nyanställda, mentorskap för skolsköterskor, nätverksträffar och utbildningar löpande samt nära tillgänglighet för stöd och frågor.
Tjänsten riktar sig till elever från förskoleklass till årskurs 9 och omfattar sedvanliga arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens och Skolverkets riktlinjer såsom: hälsosamtal och hälsokontroller, öppen mottagning för elever, läkarmottagning, vaccinationer samt förebyggande och hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Som skolsköterska på skolan samarbetar du tillsammans med en skolsköterskekollega, med rektor och elevhälsoteamets övriga professioner för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Samverkan med kommuner och andra instanser samt kontakt med vårdnadshavare är en naturlig del av arbetet. I vår skola är elevhälsan en prioriterad del av arbetet.
Kvalifikationer: Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom: barn- och ungdom, distriktssköterska eller skolsköterskeprogrammet. Vi ser det som positivt om du har tidigare erfarenhet av arbete som skolsköterska och hälsofrämjande arbete med barn och unga. Du har god kommunikationsförmåga och uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på både engelska och svenska.
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för barn och ungdomars hälsa
• Är flexibel, engagerad och initiativtagande
• Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
• Brinner för hälsofrämjande arbete i och utanför skolan
• Erfarenhet av journalsystemet Prorenata
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tjänsten är 100% och är delad 50% mellan skolorna. Semestertjänst. Tillträde så snart som möjligt.
Arbetsgivarens kontaktperson: carolyn.keay.jarfalla@engelska.se
och kristoffer.johansson.vasby@engelska.se
Övrigt: Intyg om legitimation och behörighetsgivande examen ska bifogas ansökan. Registerkontroller görs i samband med anställningen. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 46 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: recruitment.jarfalla@engelska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://jarfalla.engelska.se
Hästskovägen 76 (visa karta
)
177 39 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Järfälla Kontakt
Carolyn Keay recruitment.jarfalla@engelska.se 08-584 306 30 Jobbnummer
10022384