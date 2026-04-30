Schemaläggare/Systemadministratör
Kristianstads kommun / Administratörsjobb / Kristianstad Visa alla administratörsjobb i Kristianstad
2026-04-30
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
er).
Hemtjänsten i Kristianstad är uppdelad i 15 enheter fördelat på tre samarbetsområden och i rollen som schemaadministratör stödjer du samtliga enheter. Inom särskilt boende och Funktionsstöd finns motsvarande roller som schemadministratörer.
Omsorgsförvaltningen har en systemförvaltare som har det övergripande målet att kvalitetssäkra våra digitala system till våra processer. Vi har även två bemanningscontrollers som stödjer cheferna kring bemanningsekonomi och hållbara basschema. Dessa kan även till viss del stödja schemaadministratör.
Schemaadministratören har sin arbetsplats på Östra Kommunhuset.
Din roll hos oss
Som schemaadministratör för hemtjänsten på omsorgsförvaltningen är din roll att vara stöd till chefer i bemanningsprocessen utifrån schemaadministration. Det innebär praktiskt arbete med schemahantering i våra system Multi Access och Heroma.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har godkänd gymnasieexamen och det är meriterande om du har en YH-utbildning inom administration, HR, ekonomi eller motsvarande.
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet av personaladministrativt arbete alternativt motsvarande administrativt arbete samt erfarenhet av schemaläggning alternativt produktionsplanering. Meriterande om du har jobbat med schemaverktyget Multi Access alternativt produktionsplanering i digitala system.
Du behöver ha mycket hög digital kompetens och lätt för att lära och lära ut i digitala verktyg, samt kunna kommunicera i tal och skrift obehindrat på svenska. Det underlättar om du har körkort.
Som person är du självgående och har lätt för att samarbeta med andra oavsett roll. Arbetet kräver att du är uthållig och kan hålla dig motiverad trots förändrade förutsättningar och arbetar på tills resultatet är uppnått, exempelvis när förutsättningarna förändras men deadline behövs hållas. Du är även serviceinriktad och har lätt för att kommunicera med andra. Denna roll kräver att du är trygg och stabil som person.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-109".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, OMS Stab Kontakt
Enhetschef
My Erlandsson 044-13 59 30
9886272