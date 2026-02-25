Säsongsarbete däckverstad

Pelles Däck AB / Montörsjobb / Linköping
2026-02-25


Bistå,hjälpa till under hjulskiftar säsong mitten Mars,April del av Maj,de förekommande moment som kan uppstå.God fysik,stress tålig.Jobbar i en grupp på 8-9 personer ,Innomhus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: ekonomi@pellesdack.se

Arbetsgivare
Pelles Däck AB (org.nr 556368-1351), http://www.pellesdack.se
Gottorpsgatan 43 (visa karta)
582 73  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Lasse Klefborg
ekonomi@pellesdack.se
0705299874

Jobbnummer
9764112

