Säsongsanställning utemiljö
Grums kommun, Gata / Trädgårdsanläggarjobb / Grums Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Grums
2026-01-07
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Område gata har ca 35 anställda och ansvarar bland annat för gator och vägar, snöröjning. och halkbekämpning, utemiljö och park, avfallshantering, vatten och avlopp, bilar, maskiner mm.
Arbetsuppgifter
Arbetet inom område gatas utemiljögrupp innebär skötsel av bland annat gräsytor, lekplatser, badplatser, rabattytor och sommarblommor.
Arbetsuppgifterna omfattar gräsklippning, grästrimning, röjning, renhållning, städning, rabattrensning, vattning av blommor samt enklare reparationer och underhåll. Tjänsten innebär till stor del fysiskt arbete.Kvalifikationer
Du ska vara serviceinriktad samt ha ansvarskänsla, framåtanda och tekniskt handlag. Du ska även ha god samarbetsförmåga.
Tidigare arbetslivserfarenhet inom området, erfarenhet av grönytemaskiner och grästrimning samt röjsågskort är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
För tjänsterna krävs att du fyllt 18 år och att du har giltigt B-körkort.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
ÖVRIGT
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
