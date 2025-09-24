SAP EAM/PM-konsult
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
SAP EAM/PM-konsult
Rollbeskrivning
Vi söker en SAP EAM/PM-konsult för ett uppdrag med fokus på att analysera, designa och implementera lösningar som förbättrar underhållsprocesser. Rollen innebär nära samarbete med både verksamhet och IT för att fånga krav, konfigurera systemet och ta fram underlag för utveckling. Du arbetar tillsammans med processteam för att skapa en helhetslösning som stödjer hela end-to-end-processen.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Analysera och översätta verksamhetskrav till tekniska lösningar i SAP EAM/PM
Konfigurera systemet och dokumentera processer, tester och konfigurationer
Stötta användare i det dagliga arbetet och bidra till effektiv användning av systemet
Samarbeta med olika processteam för att säkerställa helhetsperspektiv
Strukturera och kvalitetssäkra teknisk masterdata
Delta i digitaliseringsinitiativ kopplade till underhållsprocesser (t.ex. IoT, automatisering och sensordata)
Arbeta enligt etablerad projektmetodik (SAP Activate, agilt eller vattenfall)Kvalifikationer
Erfarenhet av SAP EAM/PM och konfiguration av systemet
Förmåga att kommunicera tydligt och översätta verksamhetens behov till tekniska lösningar
Förmåga att dokumentera processer, konfigurationer och tester på ett strukturerat sätt
Kunskap om olika underhållsstrategier (reaktivt, förebyggande, tillståndsbaserat)
Erfarenhet av att strukturera och kvalitetssäkra teknisk masterdata
Insikt i digitalisering av underhållsprocesser med IoT och automatisering
Meriterande
Erfarenhet av projektmetodik SAP Activate
Vana av agila arbetssätt eller traditionell vattenfallsmodell
Start/Längd
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Längd: Enligt överenskommelse
Plats
Enligt överenskommelse (på plats/hybrid/remote)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
118 05 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9524384