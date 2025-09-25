SAP EAM/PM-konsult
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
SAP EAM/PM-konsult
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren SAP EAM/PM-konsult till ett uppdrag i Stockholm. Rollen innebär att analysera, designa och implementera lösningar för att förbättra underhållsprocesser. Du kommer att arbeta nära både verksamhet och IT med kravhantering, systemkonfiguration och underlag för utveckling.
Uppdraget kräver nära samarbete med olika processteam för att skapa effektiva end-to-end-lösningar och säkerställa att digitalisering och modernisering av underhållsprocesserna genomförs på ett strukturerat sätt.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Analysera och designa lösningar inom SAP EAM/PM.
Konfigurera systemet och skriva underlag för utveckling.
Stötta användare i det dagliga arbetet och säkerställa att verksamhetens behov möts.
Arbeta nära processteam för att skapa helhetslösningar för underhållsprocesser.
Dokumentera processer, konfigurationer och tester på ett strukturerat sätt.Kvalifikationer
God förmåga att kommunicera och översätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar.
Förmåga att stötta användare samt identifiera, analysera och lösa problem i processer och system.
Erfarenhet av att strukturera och kvalitetssäkra teknisk masterdata.
Kunskap om olika underhållsstrategier, såsom reaktivt, förebyggande och tillståndsbaserat underhåll.
Insikt i digitalisering av underhållsprocesser genom automatisering, IoT och användning av sensordata.
Vana att arbeta enligt projektmetodik som SAP Activate, agila arbetssätt eller traditionell vattenfallsmodell.
Start/Längd
Start: 2025-11-03
Längd: till och med 2026-04-30
Plats
Stockholm
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9527356