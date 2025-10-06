Sap - Backendutvecklare - Bli Sap/abap Specialist
2025-10-06
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag.
Försvarsmaktens Telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) söker en ny kollega till Systemförvaltningsenheten (SFE) i Enköping. SFE förvaltar och utvecklar Försvarsmaktens IT-system/applikationer och masterdata. Vårt huvudsakliga uppdrag är att säkerställa systemens funktionalitet och säkerhet, att informationen är säker, riktig och tillgänglig för att på så sätt bidra till Försvarsmaktens operativa förmåga. Vi är ca 200 medarbetare samt ett stort antal konsulter fördelade på 6 avdelningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation samt ställer stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar fysisk träning i veckan på arbetstid och tillgång till flera träningsanläggningar samt möjlighet till ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Du kommer arbeta inom Avdelning PRIO som ansvarar för förvaltning och utveckling av Försvarsmaktens SAP-lösning (PRIO). Våra medarbetare arbetar med systemförvaltning och utveckling inom bland annat logistik, ekonomistyrning och HR. Vi ansvarar även för att förvalta och livscykelhantera SAP applikationsplattform. Vi fungerar som tredje linjens support inom flera delar av lösningen. Förra året genomförde vi en framgångsrik teknisk konvertering till S/4HANA och just nu har vi stort fokus på nästa steg i konverteringsarbetet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hos oss finns ingen traditionell backendutveckling - Vi använder och arbetar i ABAP, det programmeringsspråk som är grunden i SAP:s affärssytem, något vi kallar PRIO. Vi söker dig som är en erfaren backendutvecklare som vill ta steget och omskola sig till ABAP-specialist.
Som utvecklare hos oss blir du en del av en etableras SAP miljö som är central för Försvarsmaktens verksamhet. Du kommer arbete i en systemmiljö med hög komplexitet, lång livslängd och stor påverkar på organisationens processer. Rollen innebär att du bygger vidare på din tekniska bakgrund samtidigt som du lär dig ett nytt syntax och ramverk med stöd av utbildning och erfarna kollegor.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
• Minst 5 års erfarenhet av backendutveckling i t.ex. Java, C#, Python eller liknande
• Mycket goda kunskaper i SQL-utveckling och databashantering.
• God förståelse för systemarkitektur och integrationer
• Erfarenhet från arbete i större systemmiljöer.
• Vilja och förmåga att omskola dig till ABAP-specialist
• God erfarenhet att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.Dina personliga egenskaper
Du ska vara nyfiken och villig att lära sig nya tekniker och arbetssätt. Uthållig och medveten, med förmåga att hålla fokus även mär inlärningskurvan är brant. Du behöver vara ödmjuk och presitelös för att kunna bugga vidare på din bakgrund samtidigt som du börjar på något helt nytt. Du behöver också vara engagerad och självständig och ta ansvar för din egna utvekling.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Erfarenhet av agila metoder.
• Kunskap om kodkvalité, t.ex. TDD, statisk kodanalys eller clean code principer.
• Erfarenhet av inegrationslösningar, gärna med OData eller API:er
• Tidigare erfarenhet av andra ERP system.
• Erfarenhet av CD/CI och versionshantering.Övrig information
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som civilt anställd. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum enligt överenskommelse
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Sektionschef Tobias Liljeblad på 0707-71 27 11.
För upplysningar angående anställningsvillkor kontakta FMTIS J1 019-393500 (växel).
Fackliga företrädare
SACO Agneta Landquist
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Anna Tuulik
SEKO Matz Felix
Samtliga nås via växeln på 019-393500.
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-07. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Detta är ett heltidsjobb.
Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9541818