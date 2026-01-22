Saneringstekniker
2026-01-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Utgångspunkt: Sisjön | Arbete i Göteborg och Västra Götalands Län
Gillar du att göra nytta på riktigt?
Som specialrengörare hos oss gör du skillnad för människor, fastigheter och hela kvarter - varje dag.
Vi söker vardagshjältar med lojalitet, mod, pliktkänsla och engagemang.
Kort om jobbet
Du utför specialrengöringar: allt från lukt- och antimögelbehandlingar till rengöringar med högtrycksutrustning eller olycks- och byggrelaterad sanering.
Du planerar dina uppdrag, kommunicerar med kund och dokumenterar resultat.
Du jobbar självständigt, men alltid med ett team i ryggen.
Vi söker dig som:
Är händig och har grundläggande kunskap om hus och fastigheter.
Tar ansvar, håller tider och lämnar alltid ett rent och snyggt arbete efter dig.
Är flytande i svenska, både i tal och skrift.
Har B-körkort (manuell) - ett krav.
Är plikttrogen, driven, trevlig och en härlig person att samarbeta med.
Du får av oss
Betald utbildning i en bransch som inte har skolbänkar - bara riktiga jobb och riktiga resultat.
Startlön ca 29 500 kr/månad för ny medarbetare.
Tillsvidare, heltid dagtid, provanställning 6 månader.
Kollektivavtal, bra utrustning, kläder och kollegor som backar dig.
Utvecklingsvägar - vill du bli specialist inom ett av våra områden, arbetsledare eller kanske något annat så hjälper vi dig dit. Vi är ett växande företag och nya funktioner behöver hela tiden utvecklas och tillsättas.
Läs gärna mer på vår hemsida och kolla våra videos på youtube.https://specialrengoringar.se/
eller https://klotterkonsulten.se/
samt https://www.youtube.com/watch?v=8vvaGgRq2RQ
Plats: Göteborg och Västra Götalands Län
Start: Snarast/enligt överenskommelse.
Så ansöker du
Skicka CV + några rader om dig själv och om ditt mest knepiga städ/sanerings- eller renoveringsproblem du löst.
Märk ansökan "Saneringstekniker Göteborg".
Referenser kommer att tas, så önskvärt att de bifogas i ansökan.
Skicka din ansökan tillansokan@specialrengoringar.se
(Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag.)
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: ansokan@specialrengoringar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Saneringstekniker Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VRS Mitt AB
(org.nr 556602-2132), https://specialrengoringar.se/
Södra Långebergsgatan 26 (visa karta
)
436 32 ASKIM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Specialrengöringar Väst Kontakt
Melina Nilsson 0735-164052 Jobbnummer
9699735