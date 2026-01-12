Sanerare/Extra/Bromma
Aleja AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Stockholm Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleja AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Räddningspatrullen hos aleja söker nu nya rekryter.
Vår patrulls funktion är att hoppa in när vi behöver akut hjälp ute hos kund - det vid t ex sjukdomar hos vår egen eller kundens personal, oförutsedda arbetstoppar eller andra akuta uppdrag.
Viktigt är dock att du kan avsätta minst två hela vardagar i veckan, alltså ej helger eller håltimmar - allt för att vi ska ha möjlighet att erbjuda dig arbetstillfällen.
Vi ser gärna att du som studerar och söker denna tjänst är inskriven på längre studier och att du minst har ett år kvar av dina studier. Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
aleja ab är ett bemanningsföretag verksamt främst i Stockholm. Vi erbjuder dygnet runt-jour till våra kunder, vilket innebär att vi har uppdrag under alla timmar på dygnet.
Vi bemannar inom en mängd olika branscher - bland annat inom transport och lager, bygg och rivning, sanering och renhållning samt andra tunga arbeten utan krav på större förkunskaper eller utbildning.
Vad vi kan erbjuda dig
Att arbeta hos oss innebär att du erbjuds möjligheter att dels kunna arbeta fast hos en och samma kund över en längre period, alternativt att på en kort tid få en bredare arbetslivserfarenhet genom många olika korta, intensiva uppdrag.
Vad vi söker hos dig
Vi letar efter hungriga, nyfikna och snabblärda killar och tjejer med en vilja för att jobba och leverera resultat.
Fullgjord värnpliktsutbildning är starkt meriterande eftersom arbetet är fysiskt och psykiskt krävande.
Arbetet mäts individuellt, och du skall drivas av att vilja plocka mer och tävla mot både dig själv och internt i gruppen. Du som söker ser arbetets upplägg som en rolig utmaning snarare än ett stressande moment.
Vi söker dig som är morgonpigg, flexibel och inte rädd för att prova nya saker eller möta nya människor. Hos oss finns det även möjlighet att prova på olika typer av arbeten, bl a inom lager, sanering, montering, grovarbete och rivning.
För att du skall kunna bli anställd som extra personal hos oss måste du vara studerande, och kunna visa upp ett giltigt studieintyg, alt försörja dig på annan huvudsaklig sysselsättning, tex ett annat deltidsarbete.Arbetsuppgifter
Just nu söker vi för kunds räkning tolv st personer som kommer arbeta med klottersanering.
Arbetet utförs oftast ute hos våra kunders kunder, varpå en vilja att ge ett gott bemötande och en servicelagd inställning är en förutsättning. Arbetet inkluderar tunga lyft, självständigt arbete och runtåkning till olika arbetsplatser.
Viktigt för denna tjänst är att du som söker har en bra fysik då det förkommer väldigt mycket tunga lyft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: rp@aleja.se Arbetsgivare Aleja AB
(org.nr 556697-2567), http://www.aleja.se
168 76 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
aleja ab Jobbnummer
9679846