Samordnare till vårt lager 2-skift
2025-09-24
Vi söker Operations Coordinator / Samordnare till vårt lager - 2-skift!
Vill du ta nästa steg i din karriär och prova på ledarskap inom produktion? Hos Vitas Group får du möjlighet att vara en närvarande stödresurs för ditt team, bidra till struktur, kvalitet och laganda - och samtidigt utveckla dina egna ledaregenskaper.
Om rollen
Som Operations Coordinator leder du det dagliga arbetet i ett mindre produktionsteam. Du fördelar arbetsuppgifter, säkerställer att produktionen följer plan och fungerar som länken mellan teamet och produktionsledningen. Rollen passar dig som är en naturlig lagspelare och gillar att ta ansvar i vardagen.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Planera och samordna teamets dagliga arbete.
Truckkörning i både inom- och utomhusmiljö, med plock, pack och bokning av transporter.
Registrera och ta fram underlag i vårt affärssystem 365.
Säkerställa att kvalitets- och säkerhetsrutiner följs.
Stödja teamet och hålla hög noggrannhet, även i stundtals högt tempo.
Rapportera avvikelser och förbättringsförslag till produktionsledningen.
Vi söker dig som:
Är en erfaren truckförare som gillar att ta initiativ och leverera resultat med engagemang, ansvar och mod.
Trivs med att planera och organisera på ett lugnt och kontrollerat sätt.
Arbetar noggrant och säkerhetsmedvetet, även under hög belastning.
Har truckkort för Motviktstruck (B1), Skjutstativ (B3) och höglyftande plocktruck (B4).
Meriterande: erfarenhet av affärssystem 365.
Har erfarenhet från produktion och vill ta ett första steg i en ledande roll.
Är en lagspelare som skapar struktur och tydlighet.
Är ansvarstagande, kommunikativ och praktiskt lagd.
Vill bidra till ett arbetsklimat präglat av ordning, säkerhet och respekt.
Vad vi erbjuder:
Hos Vitas Group får du växa i rollen och vara med och påverka både arbetssätt och kultur. Vi bygger ett starkt team baserat på våra värderingar - mod, engagemang och ansvar - och söker dig som vill bidra till vår utveckling.Övrig information
Heltid, förlagt 2-skift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vitas Group AB
Södra Dragongatan 15 (visa karta
271 39 YSTAD Kontakt
Annika Bondesson annika.bondesson@vitasgroup.se Jobbnummer
