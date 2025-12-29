Samordnare till Angereds bibliotek
2025-12-29
Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.
Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Som samordnare för biblioteksverksamheten arbetar du med ett aktivt utbud där användarna är i fokus.
Tillsammans med kollegor gör du bibliotekets verksamhet tillgänglig för våra besökare. Du får vara med i en verksamhet som präglas av stort engagemang och en möjlighet att vidareutveckla verksamheten ihop med övrig personal. Du kommer vara direkt underställd enhetschef och ingå i ett team som tillsammans koordinerar verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.
Tjänsten är delad där cirka 50 procent av uppdraget innebär en samordnande roll med fokus på arbetsledning, utveckling och samordning av verksamheten, och cirka 50 procent innebär arbete som bibliotekarie i den publika verksamheten.
I arbetsuppgifterna som samordnare ingår bland annat att:
- Leda och samordna den dagliga driften i samråd med enhetschef
- Driva utvecklingsarbete och förbättrade arbetssätt i samråd med enhetschef
- Samordna programplanering och leda verksamhetsmöten
- Stötta, coacha och handleda kollegor vid behov
- Introducera och handleda ny personal samt ta in vikarier enligt fastställd rutin
- Ingå i avdelningsöverskridande forum och samverkansprojekt
I arbetsuppgifterna som bibliotekarie ingår bland annat:
- Arbete med programverksamhet och läsfrämjande aktiviteter
- Tjänstgöring i den publika verksamheten
- Bokuppsättning och mediearbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har en godkänd högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap
- Har arbetslivserfarenhet inom bibliotek, kulturverksamhet eller annan publik verksamhet
Det är meriterande om du:
- Har arbetslivserfarenhet i en samordnande eller arbetsledande roll
Som samordnare på Kulturhuset Blå Stället kommer du att spela en nyckelroll i att skapa en kreativ och inspirerande atmosfär för både medarbetare och besökare. Vi ser positivt på om du har god kännedom om närområdet Angered, Nordost och du bör ha en helhetssyn som gör att du kan förstå och möta olika behov inom kulturverksamheten. Vi ser också att du som person trivs i en dynamisk miljö där samarbetet med andra är centralt.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka
diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag,
rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.
Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev. Du kommer i stället att besvara frågor kopplade till tjänstens krav och kompetenser för att säkerställa en rättvis, normkritisk och träffsäker process.
Intervjuerna är planerade till 26/1 och 27/1. Till din intervju behöver du ta med giltig identitetshandling (pass/nationellt ID) och vid behov bevis på uppehållstillstånd. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt din rätt att arbeta i Sverige.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit
ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Kulturförvaltningen Kontakt
Malin Bellman, rekryterande chef malin.bellman@kultur.goteborg.se 031-3683328 Jobbnummer
9664336