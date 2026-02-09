Samordnare för lokaler
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!
Vi söker dig som vill jobba som samordnare med inriktning på lokalfrågor och lokalbehov för socialförvaltningens verksamheter, både administrativa lokaler och boenden. Som lokalsamordnare för socialförvaltningen kommer du att delta i förvaltningens strategiska och operativa arbete med lokalförsörjning på lång och kort sikt. Detta i syfte att säkra ett optimalt nyttjande av förvaltningens lokaler.
Detta kommer att innebära planering och samordning av arbetet med lokalförsörjning vid såväl nyproduktion, ombyggnation, upphandling av lokalbehov som lokalanpassning/återställningar.
Du fungerar som ett kvalificerat stöd för chefer och förvaltningens verksamheter och blir den sammanhållande länken i arbetet från behov till slutresultat. Detta innefattar behovsanalyser, framtagande av lokalförsörjningsplaner, lokalprogram samt intern projektledning och sammanhållande funktion i samband med ombyggnation, omflyttningar och nybyggnation.
Du arbetar i nära samarbete med förvaltningsledning, verksamhetsansvariga, boendeplanerare, verksamhetsservice samt övriga funktioner i kommunen och externa aktörer vid behov. Du kommer att ha löpande kontakt med kommunens Teknik och fastighetsförvaltning och representera förvaltningens behov och plan för lokalförsörjning.
I uppdraget ingår också att hantera samt följa upp inköp kopplat till verksamhetslokaler såsom möbler och utrustning. Ytterligare arbetsuppgifter och ansvarområden inom lokalområdet kan komma att läggas in i tjänsten.
Tjänsten ligger organisatoriskt inom socialförvaltningens administrativa enhet som leds av administrativ chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning på högskolenivå eller arbetslivserfarenhet och annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flera års erfarenhet från liknande arbete,
* Du har mycket god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa och bibehålla kontakter.
* Du har god förmåga av att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv.
* Du ska självständigt kunna driva uppdrag och ärenden och ta ansvar för att dom genomförs.
* Du kommunicerar väl i både tal och skrift och är van att arbeta i digitala system.
* Du är strukturerad och lösningsfokuserad.
* Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
* Körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har:
* Kunskap om utformning av lokaler, byggregler och de myndighetskrav som ställs på lokaler.
* Erfarenhet från säkerhetslösningar i lokaler och boenden.
* Erfarenhet från olika boendeformer inom socialtjänsten.
* Erfarenhet av processorienterat arbetssätt.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
