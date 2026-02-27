Samordnare/brukarstödjare
Ideella Fören Smil / Behandlingsassistentjobb / Malmö
2026-02-27
Engagerad samordnare sökes till SMIL - vikariat inom personlig assistans
Vill du arbeta i en verksamhet som gör verklig skillnad - varje dag?
SMIL söker nu en driven och lyhörd vikarie för ett 6-månaders vikariat med start i april och fram till 30 september. Hos oss får du vara en viktig del av att säkerställa trygg och kvalitativ personlig assistans för våra medlemmar och assistansberättigade.
Om tjänsten
I rollen kommer du framför allt att arbeta med stöd till våra assistansberättigade i frågor som rör den personliga assistansen. Det innebär kontakt med både assistenter, anhöriga och myndigheter samt koordinering av olika delar i assistansuppdragen.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Stöd och rådgivning i frågor kopplade till personlig assistans
Samordning och arbetsledning i assistansuppdrag
Personaladministrativa uppgifter
Kommunikation och uppföljning gentemot våra medlemmar
Att bidra till en trygg, professionell och kvalitetssäkrad assistans
Tjänsten är på 100 % och innebär ett varierat och meningsfullt arbete i nära samarbete med ett engagerat team.
Vem söker vi?
Vi tror att du har:
Erfarenhet av personlig assistans, gärna både praktiskt och administrativt
Kunskap inom arbetsledning, samordning och/eller personaladministration
Förmåga att skapa goda relationer och kommunicera tydligt
En strukturerad, lösningsfokuserad och empatisk arbetsstil
Du har ett genuint intresse för människor och vill bidra till att våra assistansberättigade får den trygghet och kvalitet de har rätt till.
Anställningsvillkor
Vikariat: april - 30 september
Omfattning: 100 %
Lön: 33 000 - 35 000 kr, beroende av erfarenhet
Varför välja SMIL?
Hos oss får du:
Ett arbete där du verkligen gör skillnad
En verksamhet präglad av engagemang, värme och professionalism
Möjlighet att utvecklas inom en viktig samhällsverksamhet
Ett stöttande team och en arbetsplats som värdesätter både kompetens och omtanke
Ansökan
Låter detta som något för dig?
Varmt välkommen att skicka din ansökan! Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Skicka din skriftliga ansökan till ansokan@kooperativetsmil.se
I ämnesraden anger du SAMORDNARE Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: lilly@kooperativetsmil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SAMORDNARE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Smil
, https://kooperativetsmil.se/
Grynbodgatan 5 (visa karta
)
211 33 MALMÖ Arbetsplats
Smil, Samarbetsorganisation För Malmö Independent Jobbnummer
9767365