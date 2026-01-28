Samordnare
2026-01-28
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Utbildningsenheten ger stöd till studenter och presumtiva studenter genom vägledning, antagning, tentamen och examen. Vi erbjuder också stöd och support till universitetets institutioner och fakulteter i arbetet med utbildningsadministrativa frågor och system. Utbildningsenheten tillhör Gemensamma förvaltningen och är indelad i fem sektioner. Enheten har cirka 100 medarbetare. Utbildningsenheten är sedan 2017 HBTQ-certifierade och sedan 2021 HBTQI-certifierade.
Till sektionen för student- och utbildningsstöd söker vi nu en samordnare som bland annat kommer att arbeta självständigt och i grupp med utvecklingsarbeten vid sektionen/enheten, regelfrågor och styrdokument inom utbildningsområdet. I rollen ingår också att ha en samordnande och administrativ roll i Göteborgs universitets arbete för att studenter ska kunna kombinera sin elitidrott med studier vid universitet (www.gu.se/kostvetenskap-idrottsvetenskap/vad-ar-riksidrottsuniversitetet-goteborg).
Arbetsuppgifter
I din roll som samordnare arbetar du självständigt och i grupp med diverse utvecklingsarbeten inom utbildningsområdet vid sektionen och för Utbildningsenheten. I ditt uppdrag ingår även att arbeta med beredning, handläggning och att utgöra juridiskt stöd till verksamheten i ärenden relaterat till grund-, avancerad- samt forskarutbildningsnivå. Kontakter och samarbete med fakulteter och institutioner är därför en naturlig och viktig del av ditt arbete. Vidare ingår i arbetsuppgifterna att säkerställa aktualiteten i universitetets styrdokument inom utbildningsområdet samt vid behov arbeta med att revidera dessa. Du är även en drivkraft i arbetet med vidareutveckling av webbaserade vägledningar vilka är ett stöd vid tillämpningen av styrdokument inom utbildningsområdet.
Göteborgs universitet är ett Riksidrottsuniversitetet (RIU) som grundas på avtal mellan Göteborgs universitet och Sveriges Riksidrottsförbund. I detta arbete kommer du ha både en samordnande och administrativ roll i arbetet för att studenter ska kunna kombinera sin elitidrott med studier. I ditt uppdrag ingår även att utveckla och anordna fortbildning för studievägledare.
Som del av tjänsten kommer du också utgöra beredningsstöd till nämnder och organ inom universitetet utifrån din kompetens.
Även andra arbetsuppgifter kan tillkomma och tjänstens innehåll kan komma att förändras över tid.
Kvalifikationer
Du som söker har högskoleutbildning med inriktning mot offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. God kännedom och kunskap kring de lagar och regler som styr universitets- och högskolesektorn samt offentlig förvaltning är ett krav. Även erfarenhet av beredande och utbildningsadministrativt arbete samt av samordnande uppdrag inom högskolesektorn är ett krav liksom god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Erfarenhet av arbete i de olika administrativa system som används på universitetet är meriterande.
Som person har du förmågan att självständigt kunna planera, organisera och prioritera arbetet. Du är lyhörd, tålmodig och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt samt driver arbetet framåt. Arbetsuppgifterna ställer också krav på servicekänsla och integritet. Självklart är du en person som tycker om att arbeta tillsammans med andra människor.
Rollen som samordnare förutsätter att du trivs med att arbeta i en universitetsmiljö och att din ambitionsnivå är hög. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med placering vid Utbildningsenheten på Rosenlundsgatan i centrala Göteborg. Tillträde 1 april eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta sektionschef Christina Kaspersen christina.kaspersen@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 18 februari.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
